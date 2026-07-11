Περιφέρεια Θεσσαλίας: Οδηγίες για την προστασία των πολιτών μετά την πυρκαγιά στο Ομορφοχώρι

Από τη Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας, τη Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Υδροοικονομίας και Ελέγχου Δόμησης και την Αυτοτελή Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, σχετικά με την πυρκαγιά σε μονάδα ανακύκλωσης στο Ομορφοχώρι Λάρισας καλούνται οι πολίτες να ακολουθούν τις ακόλουθες συστάσεις για την προστασία:

Μέτρα Προστασίας Υγείας

• Παραμονή σε εσωτερικούς χώρους: Διατηρήστε πόρτες και παράθυρα ερμητικά κλειστά για να αποτραπεί η είσοδος μικροσωματιδίων.

• Χρήση εξειδικευμένης μάσκας: Αν η έξοδος είναι απαραίτητη, χρησιμοποιήστε αποκλειστικά μάσκες υψηλής προστασίας FFP2 ή FFP3. Οι απλές χειρουργικές μάσκες δεν συγκρατούν το τοξικό νέφος.

• Προστασία ευπαθών ομάδων: Άτομα με άσθμα, ΧΑΠ ή άλλα αναπνευστικά και καρδιολογικά προβλήματα πρέπει να αποφεύγουν κάθε μετακίνηση.

• Αποφυγή άσκησης: Μην προχωράτε σε έντονη σωματική δραστηριότητα ή άθληση σε εξωτερικούς χώρους.

• Ιατρική επικοινωνία: Σε περίπτωση εμφάνισης δύσπνοιας, έντονου βήχα ή ερεθισμού στα μάτια, επικοινωνήστε αμέσως με τον γιατρό σας.

Οι πολίτες μπορούν να παρακολουθούν την εξέλιξη της ποιότητας του αέρα σε πραγματικό χρόνο και τις συγκεντρώσεις αιωρούμενων σωματιδίων PM στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Θεσσαλίας: http://airthess.thessaly.gov.gr/