Περιφέρεια Θεσσαλίας: Πρόσκαιρη επιδείνωση του καιρού την Πέμπτη



Σύμφωνα με το με αρ. 280/28-01-2026 έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού (ΕΔΕΚ)-ιδιαίτερο προειδοποιητικό σήμα (πορτοκαλί προειδοποίηση) της Ε.Μ.Υ./Μ.Ε.Κ., πρόσκαιρη επιδείνωση του καιρού στη χώρα μας προβλέπεται αύριο Πέμπτη (29-01-26) με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανώς κατά τόπους χαλαζοπτώσεις, κυρίως στη δυτική Ελλάδα και την ανατολική νησιωτική χώρα.

Πιο συγκεκριμένα κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες για αύριο Πέμπτη (29-01-26) προβλέπονται

α. στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο και τη δυτική και κεντρική Στερεά από νωρίς το πρωί έως και τις μεσημβρινές ώρες.

β. στη δυτική Πελοπόννησο από τις πρωινές ώρες μέχρι αργά το απόγευμα.

γ. στη Θράκη από τις μεσημβρινές ώρες μέχρι το βράδυ.

δ. στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου α από το απόγευμα μέχρι αργά τη νύχτα.

ε. στην Αττική πρόσκαιρα τις μεσημβρινές ώρες.

Σύμφωνα με το με αρ. 278/28-01-2026 δελτίο πρόγνωσης καιρού στην Θεσσαλία, για την Πέμπτη 29-01-2026, προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και βαθμιαία σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 6 με 7 και τοπικά στα νότια έως 8 μποφόρ, ενώ από το απόγευμα στα βόρεια θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 09 έως 17 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Το παρόν έκτακτο δελτίο θα επικαιροποιείται ανά 12ωρο. Περισσότερες λεπτομέρειες για την εξέλιξη του καιρού στα τακτικά και τα έκτακτα δελτία καιρού, στην ιστοσελίδα της ΕΜΥ (oldportal.emy.gr).

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, μεριμνώντας για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Για πληροφορίες και ανακοινώσεις σχετικά με την επικρατούσα κατάσταση και την βατότητα του οδικού δικτύου λόγω εισροής πλημμυρικών υδάτων σε αυτό ή λόγω χιονοπτώσεων και παγετού, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της ΕΛ.ΑΣ. www.astynomia.gr.

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από τα έντονα καιρικά φαινόμενα, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση civilprotection.gov.gr

Η Προϊσταμένη

Αυτοτελούς Δνσης

Πολιτικής Προστασίας

Περιφέρειας Θεσσαλίας

Αννα-Ελευθερία Πορίχη