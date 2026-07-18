Η Περιφέρεια χρηματοδοτεί τον Δ. Λαρισαίων με 1,3 εκ. € για την αναβάθμιση του δρόμου από τη διασταύρωση Συκουρίου έως το Κουλούρι

Σε μια σημαντική πρόσκληση για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας στην είσοδο της Λάρισας προχωρά η Περιφέρεια Θεσσαλίας. Με απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, Δημήτρη Κουρέτα, καλείται ο Δήμος Λαρισαίων, ως δυνητικός δικαιούχος, να υποβάλει πρόταση για τη χρηματοδότηση του έργου με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Π.Ε.Ο. ΛΑΡΙΣΑΣ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ ΕΩΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΚΟΥΛΟΥΡΙΟΥ».

Η δημόσια δαπάνη που διατίθεται για την υλοποίηση της πράξης ανέρχεται σε 1.350.000,00 € και χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 2.6 «Οδική ασφάλεια» του Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΠΠΑ) της Περιφέρειας Θεσσαλίας 2026-2030.

Το έργο αφορά στη συντήρηση της Παλαιάς Εθνικής Οδού (Π.Ε.Ο.) Λάρισας – Θεσσαλονίκης, στο κομβικό τμήμα από τη διασταύρωση Συκουρίου έως και τη διασταύρωση Κουλουρίου. Κύριος στόχος της παρέμβασης είναι η δραστική βελτίωση των χαρακτηριστικών ασφάλειας, η αναβάθμιση της λειτουργικότητας και η καλύτερη εξυπηρέτηση της καθημερινής κυκλοφορίας στο συγκεκριμένο τμήμα του δικτύου.

Πιο συγκεκριμένα, το έργο αποσκοπεί:

Στη διατήρηση της λειτουργικής κατάστασης του οδικού δικτύου και την πρόληψη φθορών που προκαλούν προβλήματα στην ομαλή κυκλοφορία.

Στην αναβάθμιση του επιπέδου οδικής ασφάλειας τόσο για τους οδηγούς όσο και για τους πεζούς.

Στη βελτίωση της προσβασιμότητας και της σύνδεσης μεταξύ των οικισμών και των παραγωγικών δραστηριοτήτων της ευρύτερης περιοχής.

Τα αναμενόμενα οφέλη

Με την ολοκλήρωση των εργασιών αναμένεται να αναβαθμιστεί σημαντικά η ποιότητα των καθημερινών μετακινήσεων, να μειωθεί η επικινδυνότητα του συγκεκριμένου οδικού άξονα και να αυξηθεί η διάρκεια ζωής των υποδομών.

Η συγκεκριμένη δράση αποτελεί μέρος του ευρύτερου στρατηγικού σχεδιασμού της Περιφέρειας Θεσσαλίας, με στόχο τον εκσυγχρονισμό των μεταφορικών υποδομών, την ενίσχυση της συνδεσιμότητας και την τόνωση της τοπικής ανάπτυξης με απόλυτο σεβασμό στην ασφάλεια των πολιτών.

Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, Δημήτρης Κουρέτας δήλωσε σχετικά: «Για την Περιφέρεια Θεσσαλίας, η ασφάλεια των πολιτών στο οδικό δίκτυο αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα και κεντρικό πυλώνα του στρατηγικού μας σχεδιασμού. Με την πρόσκληση που απευθύνουμε στον Δήμο Λαρισαίων, κάνουμε ένα ακόμα καθοριστικό βήμα για την αναβάθμιση των υποδομών μας, διαθέτοντας 1.350.000,00 € μέσω του Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης 2026-2030.

Το έργο της συντήρησης της Παλαιάς Εθνικής Οδού Λάρισας – Θεσσαλονίκης, από τη διασταύρωση Συκουρίου έως τη διασταύρωση Κουλουρίου, αφορά ένα εξαιρετικά κομβικό σημείο στην είσοδο της πόλης, το οποίο επιβαρύνεται καθημερινά με έντονο κυκλοφοριακό φόρτο.

Στόχος μας είναι η δραστική μείωση της επικινδυνότητας, η πρόληψη των φθορών και η ουσιαστική βελτίωση της καθημερινότητας τόσο για τους οδηγούς όσο και για τους πεζούς.Επενδύουμε έμπρακτα στον εκσυγχρονισμό των μεταφορών, την ενίσχυση της τοπικής ανάπτυξης και τη στήριξη των παραγωγικών δραστηριοτήτων της περιοχής. Με ολοκληρωμένο σχέδιο και στενή συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, δημιουργούμε ασφαλείς, σύγχρονες και λειτουργικές υποδομές που αξίζουν οι Θεσσαλοί πολίτες.»

Ο Δήμαρχος Λαρισαίων Θανάσης Μαμάκος ανέφερε: «Μία ακόμη σημαντική και αναγκαία παρέμβαση, για τη βελτίωση της καθημερινότητας χιλιάδων συμπολιτών μας, γίνεται πραγματικότητα, με χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Περιφερειακής Ανάπτυξης Θεσσαλίας. Σε ένα σημείο του οδικού δικτύου που δέχεται έντονους κυκλοφοριακούς φόρτους, το συγκεκριμένο έργο δημιουργεί συνθήκες μεγαλύτερης ασφάλειας και λειτουργικότητας για όλους».