Περιφέρεια σε Αγοραστό: “Δεν υπήρχε στο παρελθόν ολοκληρωμένο σύστημα πρόγνωσης πλημμυρών σε επίπεδο Θεσσαλίας”

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας, όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση «οφείλει να αποκαθιστά την πραγματική εικόνα με τεκμηρίωση και χωρίς υπερβολές, καθώς η πραγματικότητα δεν μπορεί να διαστρεβλώνεται με πολιτικές δηλώσεις. Για να είμαστε αποτελεσματικοί, δεν αναθεματίζουμε το παρελθόν, ξεκινάμε από εκεί και σχεδιάζουμε το μέλλον με πράξεις.

Και συνεχίζει: Είναι γεγονός ότι κατά την περίοδο 2022–2023 υλοποιήθηκε προμήθεια στο πλαίσιο του έργου «Υποστηρικτικές Δράσεις Προειδοποίησης/Πρόληψης», η οποία αφορούσε τη συμπλήρωση του υφιστάμενου δικτύου μετεωρολογικών σταθμών και σταθμημέτρων, με σαφώς περιορισμένο γεωγραφικό αντικείμενο στη λεκάνη του ποταμού Ενιππέα.

Πρόκειται, δηλαδή, για μια στοχευμένη τεχνική παρέμβαση – κυρίως προμήθεια οργάνων μέτρησης – και όχι για ολοκληρωμένο σύστημα πρόγνωσης πλημμυρών σε επίπεδο Θεσσαλίας, ούτε για επιχειρησιακό εργαλείο διαχείρισης κρίσεων, όπως επιχειρείται να παρουσιαστεί.

Αντίθετα, το σύστημα που αναπτύσσεται σήμερα αποτελεί ένα ολιστικό και επιστημονικά τεκμηριωμένο σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης, το οποίο:

-συνδυάζει σε πραγματικό χρόνο μετεωρολογικά και υδρολογικά δεδομένα από εκτεταμένο δίκτυο και τα μετατρέπει σε επιχειρησιακή πρόγνωση στάθμης υδάτων, αξιοποιώντας προηγμένες τεχνικές τεχνητής νοημοσύνης – όχι απλώς σε καταγραφή μετρήσεων, παρέχοντας εκτίμηση στάθμης ποταμών με χρονικό ορίζοντα έως και 12 ώρες

-αξιοποιεί σύγχρονα υδρομετεωρολογικά και αριθμητικά μοντέλα, για την παροχή προγνώσεων με χρονικό ορίζοντα 72 ωρών

-και συνοδεύεται από ψηφιακή εφαρμογή οπτικοποίησης και υποστήριξης λήψης αποφάσεων.

Η ουσιαστική καινοτομία δεν είναι η ύπαρξη μεμονωμένων σταθμών μέτρησης, αλλά η διασύνδεση, η ανάλυση και η επιχειρησιακή αξιοποίηση των δεδομένων σε πραγματικό χρόνο.

Η διαφορά είναι σαφής: άλλο οι αποσπασματικές υποδομές και άλλο ένα πραγματικό, λειτουργικό σύστημα πολιτικής προστασίας.

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας, σε συνεργασία με δύο κορυφαίους δημόσιους επιστημονικούς φορείς – τη Μονάδα ΜΕΤΕΟ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών και τον Τομέα Εσωτερικών Υδάτων του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών – αναπτύσσει από το 2025 ένα σύστημα που αξιοποιεί σύγχρονες τεχνολογίες και εφαρμόζεται για πρώτη φορά σε τέτοια κλίμακα στη χώρα, με σαφή στόχο την επιχειρησιακή ετοιμότητα σε επίπεδο Περιφέρειας.

Και εδώ τίθενται κρίσιμα και αναπάντητα ερωτήματα:

-εφόσον, όπως υποστηρίζει ο κ. Αγοραστός, υπήρχε ήδη πλήρως λειτουργικό σύστημα το 2023, γιατί δεν υπήρξε έγκαιρη πρόγνωση και αποτελεσματική προειδοποίηση των πολιτών της Θεσσαλίας κατά τη διάρκεια των κακοκαιριών Daniel και Elias;

Γιατί δεν ενεργοποιήθηκαν οι μηχανισμοί, ώστε να αποφευχθούν ανθρώπινες απώλειες και να περιοριστούν οι εκτεταμένες καταστροφές;

Και, κυρίως, υπήρχε οργανωμένος επιχειρησιακός μηχανισμός σε επίπεδο Περιφέρειας, με επαρκές και εκπαιδευμένο προσωπικό, όπως προβλέπεται από τον ν. 4662/2020, ώστε να αξιοποιεί τέτοια δεδομένα;

Το ζητούμενο δεν είναι η προμήθεια μηχανημάτων και αισθητήρων αλλά η δημιουργία του μηχανισμού και η καθιέρωση των διαδικασιών που ενοποιούν τον άνθρωπο, την τεχνολογία και τις διαδικασίες σε ένα συντονισμένο σύστημα που παράγει αποτέλεσμα. Δηλαδή την πρόληψη μέσω της έγκαιρης πρόγνωσης που στοχεύει στον περιορισμό των συνεπειών του φαινομένου και ασφαλώς στην προστασία της ζωής και της περιουσίας των πολιτών της Θεσσαλίας».