Πλήθος εκδηλώσεων για τη Διεθνή Ημέρα Μουσείων στη Λάρισα

Τις δυνάμεις τους ενώνουν και φέτος τα Μουσεία της Λάρισας, με αφορμή τη Διεθνή Ημέρα των Μουσείων, πραγματοποιώντας ένα πλούσιο πρόγραμμα πολυθεματικών εκδηλώσεων, που αναδεικνύουν τη δυναμική και την εξωστρέφειά τους.

Η κοινή θεματική που διαπερνά τις φετινές δράσεις, όπως έχει οριστεί από τον Διεθνή Οργανισμό Μουσείων (ICOM) στοχεύει στη διαφύλαξη της ενότητας, της ειρήνης και της αλληλεγγύης μέσω της τέχνης και του πολιτισμού – το μήνυμα που στέλνουν είναι: «Τα μουσεία ενώνουν τον κόσμο».

Το φετινό θέμα αναδεικνύει τον ρόλο των μουσείων ως χώρων ανοιχτών, αξιόπιστων και συμπεριληπτικών, όπου οι άνθρωποι και οι πολιτισμοί συναντιούνται, συνομιλούν και συνυπάρχουν. Σε μια εποχή κοινωνικών αντιθέσεων και άνισης πρόσβασης στη γνώση, τα μουσεία λειτουργούν ως γέφυρες κατανόησης, ενισχύοντας τον διάλογο, τη διαφορετικότητα και την αμοιβαία εμπιστοσύνη.

Να σημειωθεί ότι οι δράσεις τελούν υπό την αιγίδα της Αντιδημαρχίας Πολιτισμού του Δήμου Λαρισαίων, ενώ τη Δευτέρα, 18 Μαΐου, ανήμερα του εορτασμού της Διεθνούς Ημέρας Μουσείων, ισχύει ελεύθερη είσοδος για το κοινό.

Δείτε αναλυτικά τις δράσεις που πραγματοποιούνται στα Μουσεία της Λάρισας:

Δημοτική Πινακοθήκη – Μουσείο Γ.Ι.Κατσίγρα

Δράσεις εορτασμού την Κυριακή 17 Μαΐου 2026

Ανταποκρινόμενη στο κάλεσμα του ICOM, η Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας – Μουσείο Γ.Ι. Κατσίγρα υλοποιεί σειρά δράσεων που απευθύνονται σε παιδιά, εφήβους, οικογένειες και το ευρύ κοινό, με στόχο να αναδείξει τη δύναμη της τέχνης να ενώνει γενιές, εμπειρίες και οπτικές.

11:00–12:00 | «Μικροί εξερευνητές της τέχνης»

Για παιδιά Α΄– Γ΄ Δημοτικού (15 άτομα)

Ενότητα: «Το Πνεύμα του Τόπου»

Ένα διαδραστικό παιχνίδι εξερεύνησης στις αίθουσες της Μόνιμης Συλλογής. Τα παιδιά, μέσα από κάρτες-αποστολές, ανακαλύπτουν έργα που σχετίζονται με έννοιες όπως η κίνηση, το συναίσθημα και η τοπική ταυτότητα. Η δράση ενισχύει την παρατήρηση, τη φαντασία και τη συνεργασία.

11:00–12:00 | «Συνάντηση γενεών»

Για παιδιά Α΄– ΣΤ΄ Δημοτικού (1 ομάδα έως 10 ζευγάρια)

Ενότητα: «Ιδανικά Πλάσματα»

Μια δημιουργική δράση για παππούδες/γιαγιάδες με τα εγγόνια τους. Με αφορμή τα πορτρέτα της συλλογής, οι συμμετέχοντες συνδυάζουν στοιχεία από διαφορετικά έργα και δημιουργούν νέες μορφές και ιστορίες. Η τέχνη γίνεται αφορμή για διάλογο, ανταλλαγή εμπειριών και κοινή δημιουργία.

12:00–12:30 | Μουσική εκδήλωση – “Big Jazz Band”

Αμφιθέατρο Πινακοθήκης

Το μουσικό σύνολο του Μουσικού Σχολείου Λάρισας, υπό τη διεύθυνση του κ. Νότη Λάππα και του κ. Παναγιώτη Μπαλανίκα παρουσιάζει ένα μουσικό πρόγραμμα που εμπλουτίζει τον εορτασμό.

12:30–13:30 | «Μικροί εξερευνητές της τέχνης»

Ένα διαδραστικό παιχνίδι εξερεύνησης στις αίθουσες της Μόνιμης Συλλογής. Τα παιδιά, μέσα από κάρτες-αποστολές, ανακαλύπτουν έργα που σχετίζονται με έννοιες όπως η κίνηση, το συναίσθημα και η τοπική ταυτότητα. Η δράση ενισχύει την παρατήρηση, τη φαντασία και τη συνεργασία.

Παιδιά Δ΄–ΣΤ΄ Δημοτικού (15 άτομα)

Ενότητες: «Οικειότητα» & «Αγωνιστικότητα»

12:30–13:30 | «Ένας πίνακας – Ένας κόσμος»

Ενότητα: «Το Πνεύμα του Τόπου»

Μια συμμετοχική δράση όπου το κοινό προσεγγίζει έναν επιλεγμένο πίνακα της Συλλογής Κατσίγρα και δημιουργεί μια νέα σύνθεση, ενσωματώνοντας στοιχεία από άλλα έργα. Η δράση αναδεικνύει τη δύναμη της τέχνης να ενώνει, να εμπνέει και να δημιουργεί κοινό χώρο έκφρασης.

13:30–14:30 | Ανοιχτή ξενάγηση στην περιοδική έκθεση «Women’s Matters – Γυναικεία Ζητήματα»

Η έκθεση συγκεντρώνει έργα 33 Ελληνίδων εικαστικών από διαφορετικές γενιές και τόπους, δημιουργώντας μια πολυφωνική αφήγηση γύρω από τον κοινωνικό ρόλο και τη θέση της γυναίκας. Η ξενάγηση προσφέρει στο κοινό την ευκαιρία να γνωρίσει σε βάθος το περιεχόμενο και τις θεματικές της έκθεσης.

Είσοδος ελεύθερη, απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής στις δράσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες: Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας – Μουσείο Γ.Ι. Κατσίγρα (Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2410616266)

Λαογραφικό Ιστορικό Μουσείο Λάρισας

Το Λαογραφικό Ιστορικό Μουσείο Λάρισας και το Δημοτικό Ωδείο Λάρισας φέτος ενώνουν τις δυνάμεις τους και γιορτάζουν μαζί τη Διεθνή ημέρα Μουσείων με δράσεις συναφείς με το θέμα του εορτασμού που είναι «Τα μουσεία ενώνουν τον κόσμο».

Η θεματική που επιλέχτηκε φέτος για τις δράσεις του εορτασμού είναι το «Παραδοσιακό Πανηγύρι», ως ένα ζωντανό παράδειγμα ανοιχτού κοινωνικού χώρου συνάντησης, όπου άνθρωποι διαφορετικών ηλικιών, κοινωνικών ομάδων και εμπειριών συνυπάρχουν ισότιμα, μοιράζονται τη χαρά της κοινής έκφρασης και ενισχύουν τους δεσμούς της κοινότητας.

Οι δράσεις που θα πραγματοποιηθούν είναι:

Δευτέρα, 18 Μαΐου:

Έναρξη Περιοδικής Έκθεσης παραδοσιακών μουσικών οργάνων

Περιοδική Έκθεση παραδοσιακών μουσικών οργάνων από την συλλογή του Γιώργου Δεληγιάννη, ιδρυτή της σχολής παραδοσιακής μουσικής του Δημοτικού Ωδείου Λάρισας καθώς και από τις συλλογές του Μουσείου στον χώρο του Μουσείου, συνοδευόμενη από ακρόαση ηχοτοπίων και προβολή βίντεο με αρχειακό υλικό με θέμα το «πανηγύρι».

18 και 19 Μαΐου 2026:

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Πανηγυράκι γίνεται…»

Στο Λαογραφικό Ιστορικό Μουσείο Λάρισας, οδός Γ.Γουργιώτη (πάροδος οδού Φαρσάλων), 10:00-13:00

Στο πλαίσιο του προγράμματος, οι μαθητές, σε μικρές ομάδες μέσα στους εκθεσιακούς χώρους του Μουσείου, θα γνωρίσουν τον κόσμο των πανηγυριών μέσα από ειδικά διαμορφωμένο οπτικοακουστικό υλικό, προβολή βίντεο και ζωντανές αφηγήσεις προσκεκλημένων.

Στη συνέχεια, στον αύλειο χώρο του Μουσείου, τα παιδιά θα βιώσουν τις συνθήκες ενός μικρού παραδοσιακού πανηγυριού με ζωντανή μουσική και χορό.

Κυριακή, 24 Μαΐου 2026

“Τι τρανός χορός θα γένει ” – Παραδοσιακό Πανηγύρι στον αύλειο χώρο του Μουσείου (οδός Γ. Γουργιώτη), 19.30

Η εκδήλωση αυτή θα είναι ένα πανηγύρι, ένα αυθεντικό λαϊκό γλέντι με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Στο πρώτο μέρος θα πραγματοποιηθεί μια εισαγωγική συζήτηση με προσκεκλημένους ομιλητές, που θα αναδείξουν τη λαογραφική, μουσική και συμπεριληπτική διάσταση του πανηγυριού, μεταφέροντας γνώσεις, βιώματα και μνήμες.

Μουσείο Σιτηρών και Αλεύρων

Το Μουσείο Σιτηρών και Αλεύρων συμμετέχει και φέτος στον εορτασμό της Διεθνούς Ημέρας Μουσείων με θέμα του φετινού εορτασμού “Τα μουσεία ενώνουν τον κόσμο”, παρουσιάζοντας τον νέο κύκλο δράσεων «Γέφυρες».

Πρόκειται για μια σειρά από συνέργειες με διαφορετικές ομάδες κοινού και ευπαθή ακροατήρια μέσα από ένα ευρύ φάσμα δράσεων με σκοπό την δημιουργία σταθερών δεσμών του Μουσείου, με την κοινότητα και την ανάδειξη του Μουσείου ως εργαλείου ενδυνάμωσης και θωράκισης της αξιοπρέπειας και της ενσυναίσθησης.

8 Ιουνίου 2026

20:00, Αμφιθέατρο Μύλου Παππά

Ανοιχτή συζήτηση «Χτίζοντας ΓΕΦΥΡΕΣ -Δουλεύοντας μαζί 8 μήνες»

Κωνσταντίνα Κόντσα, Μουσείο Σιτηρών και Αλεύρων

Μαρία Τζιάρτα, Κέντρο Ημέρας Άνοιας Λάρισας “ΝΟΗΜΑ” ΕΠΑΨΥ

Σταυρούλα Ραχούτη, Καθηγήτρια Εικαστικών 14ου Γυμνασίου Λάρισας

Ηλικιωμένοι & έφηβοι – μέλη της ομάδας έργου.

Διαχρονικό Μουσείο Λάρισας

Εκδηλώσεις για τη Δευτέρα, 18 Μαΐου

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Λάρισας συμμετέχει και φέτος με ποικίλες εκδηλώσεις και δράσεις στον εορτασμό της Διεθνούς Ημέρας Μουσείων, που έχει οριστεί από το Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων (ICOM), για να αναδειχτεί ο ρόλος τους στη σύγχρονη κοινωνία.

Στο πλαίσιο αυτό θα υλοποιηθεί εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Αρχαίων περιπέτειες. Η περιπέτεια της Μνήμης», που θα παρακολουθήσουν ωφελούμενοι του Συλλόγου ΕΕΝΑΛ -Ελληνική Εταιρεία Νόσου Alzheimer Νομού Λάρισας- που ζουν με άνοια, καθώς και εθελοντές.

Επίσης, έχουν προγραμματιστεί ξεναγήσεις για το κοινό στις 11 το πρωί, στις 12.30 το μεσημέρι καθώς και στις 06.30 το απόγευμα, από αρχαιολόγους της Υπηρεσίας.

Την ίδια μέρα στις 08.00 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με την Αντιδημαρχία Πολιτισμού του Δήμου Λαρισαίων, συναυλία με έργα των P. Mascagni, G. Fauré, F. Doppler, I. Clark και M. Berthomieu, στην οποία θα συμμετάσχουν καθηγητές και σπουδαστές του Δημοτικού Ωδείου Λάρισας.

Πληροφορίες: 2413508242, καθημερινά 08.00-20.00.