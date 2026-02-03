Πλήθος κόσμου στην ανοιχτή συζήτηση για τις ανθρώπινες σχέσεις στην Ελασσόνα

Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 1 Φεβρουαρίου, στην Αίθουσα Προβολής Τοπικού Πολιτισμού του Δήμου Ελασσόνας, η ανοιχτή συζήτηση με αφορμή το βιβλίο του Γιώργου Γιαννούση «Μετά τον έρωτα τι;».

Η εκδήλωση, που οργανώθηκε από την Επιτροπή Ισότητας Δήμου Ελασσόνας, τον Δήμο Ελασσόνας και τις εκδόσεις Αρμός, προσέλκυσε πλήθος πολιτών και εξελίχθηκε σε έναν ζωντανό και ουσιαστικό διάλογο γύρω από τις σύγχρονες ανθρώπινες σχέσεις, την επικοινωνία και την ισότητα.

Η αίθουσα αποδείχθηκε μικρή για να καλύψει το ενδιαφέρον του κοινού, επιβεβαιώνοντας την ανάγκη για δράσεις που προάγουν τον αμοιβαίο σεβασμό και την ενδυνάμωση των κοινωνικών δεσμών.

Για το βιβλίο και τις προεκτάσεις του μίλησαν:

Κυριακή Ανδρεάδου, Ψυχολόγος – Ψυχοθεραπεύτρια, η οποία ανέλυσε τις συναισθηματικές μεταβάσεις στις σχέσεις.

Μάγδα Αθανασιάδου, Μέλος ΠΟΠΣ & Δ.Σ. Ένωσης Ποντίων Επαρχίας Ελασσόνας, που προσέγγισε το θέμα μέσα από προσωπικές εμπειρίες.

Γιώργος Γιαννούσης, συγγραφέας του βιβλίου, ο οποίος μοιράστηκε τις σκέψεις του για την ισορροπία μεταξύ των φύλων, την κατανόηση και την αγάπη.

Τη συζήτηση συντόνισε η κ. Κατερίνα Εξάρχου, μέλος της Επιτροπής Ισότητας, ενώ χαιρετισμούς απηύθυναν ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Ελασσόνας, κ. Ιωάννης Καριπίδης, ο Αντιπεριφερειάρχης Παιδείας και Ισότητας, κ. Βασίλης Σίμος, η Αντιδήμαρχος Παιδείας και Άθλησης & Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας, κ. Παρασκευή Γκουγκούλη και ο Αρχιμανδρίτης π. Βησσαρίων Καραλάσκος.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους, μεταξύ άλλων η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πρόνοιας, κ. Ευφροσύνη Καρκαβανίδου-Σκρέτα, ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, κ. Αστέριος Δημουλάς, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Δημήτριος Τσιάτσικας, Γκουτζαμάνης Ευάγγελος και Κωσταφάκας Θωμάς, τα μέλη του τοπικού συμβουλίου Ελασσόνας κ.κ. Αγγελική Πνάκα και Βασίλης Μανώλης, τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας κ.κ. Ευθυμία Σερλέτη, Μαρία Βίτκου, Ραφαηλία Κωστοπούλου, εκπρόσωποι φορέων και συλλόγων καθώς και πλήθος κόσμου.

Η επιτυχία της εκδήλωσης επιβεβαιώνει την ανάγκη για πρωτοβουλίες που φέρνουν κοντά τους πολίτες, ενισχύουν τον διάλογο και προάγουν τις αξίες της ισότητας και του σεβασμού στις ανθρώπινες σχέσεις. Η Δημοτική Επιτροπή Ισότητας του Δήμου Ελασσόνας δεσμεύεται να συνεχίσει να στηρίζει και να υλοποιεί δράσεις που στοχεύουν στην ενημέρωση, την ευαισθητοποίηση και την ενδυνάμωση της τοπικής κοινωνίας.