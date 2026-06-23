Πλήθος παιδικών χαμόγελων στις εκδηλώσεις φιλαναγνωσίας και δημιουργίας στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Ελασσόνας

Με μεγάλη επιτυχία, αθρόα συμμετοχή παιδιών και γονέων και έντονο κλίμα δημιουργικότητας πραγματοποιήθηκαν την Παρασκευή 19 Ιουνίου 2026 οι παράλληλες πολιτιστικές και εκπαιδευτικές δράσεις που διοργάνωσε ο Δήμος Ελασσόνας στο πλαίσιο των εκδηλώσεων «Ημέρες Περιβάλλοντος 7».

Οι εκδηλώσεις, που είχαν ως βασικό στόχο την προώθηση της φιλαναγνωσίας, την ενίσχυση της δημιουργικής έκφρασης των παιδιών και την ευαισθητοποίησή τους σε θέματα περιβαλλοντικής προστασίας, γέμισαν με ζωντάνια τον αύλειο χώρο της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Ελασσόνας.

Μικροί και μεγάλοι συμμετείχαν σε μια σειρά δράσεων που συνδύασαν τη γνώση, την τέχνη και τη μουσική. Στο πλαίσιο της δράσης φιλαναγνωσίας, τα παιδιά ταξίδεψαν στον μαγικό κόσμο του βυθού μέσα από την παρουσίαση του βιβλίου «Λόνα, η Καρέτα Καρέτα» της συγγραφέως Αγγελικής Ταρασιάδου, αποκομίζοντας πολύτιμα μηνύματα για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασε το Καλλιτεχνικό και Ψυχαγωγικό Εργαστήρι, το οποίο υλοποιήθηκε με τη συμβολή των ΚΔΑΠ «Δημιουργικά Παιδιά», με υπεύθυνη την κ. Ελίνα Κατσιούλη και «Το Δέντρο της Έμπνευσης», με υπεύθυνη την κ. Μαργαρίτα Μαργαρίτη. Μέσα από δημιουργικές δραστηριότητες και παιχνίδια, τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να εκφραστούν καλλιτεχνικά και να αναπτύξουν τη φαντασία τους.

Ξεχωριστή νότα στην εκδήλωση έδωσε το μουσικό εργαστήρι «Το τραγούδι της γης», υπό τη διεύθυνση της μαέστρου κ. Ευλαμπίας Ντούλα, το οποίο γέμισε τον χώρο με μελωδίες και κέρδισε το θερμό χειροκρότημα των παρευρισκομένων.

Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία του ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού κ. Αστέριος Δημούλας, ο οποίος συνεχάρη τους διοργανωτές και όλους τους συμμετέχοντες για τη συμβολή τους στην επιτυχία των δράσεων.

Η Αντιδήμαρχος Παιδείας, Ισότητας και Νεολαίας κ. Παρασκευή Γκουγκούλη, η οποία είχε την επιμέλεια και τον συντονισμό των εκδηλώσεων, δήλωσε: «Η ανταπόκριση των παιδιών και των γονέων στις σημερινές μας δράσεις αποτελεί την καλύτερη επιβράβευση για τις προσπάθειές μας. Θέλουμε οι δημόσιοι χώροι μας και οι βιβλιοθήκες, να αποτελούν ζωντανούς πυρήνες συνάντησης, μάθησης και πολιτισμού. Ευχαριστούμε θερμά τις υπεύθυνες των ΚΔΑΠ, τη μαέστρο, τη συγγραφέα, τους εθελοντές και όλους τους δημότες που αγκάλιασαν αυτή την πρωτοβουλία».

Ο Δήμος Ελασσόνας συνεχίζει να επενδύει σε ποιοτικές δράσεις πολιτισμού, εκπαίδευσης και περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης, ενισχύοντας την κοινωνική συνοχή και προσφέροντας δημιουργικές διεξόδους στη νέα γενιά του τόπου.