Πλήρωση 10 κενών θέσεων εκπαιδευτικών στο Πρότυπο Γυμνάσιο Λάρισας

Από την Διοικούσα Επιτροπή των Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων (ΔΕΠΠΣ) εκδόθηκε η Προκήρυξη διαδικασίας κατάταξης υποψήφιων εκπαιδευτικών ανά Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης (Π.Δ.Ε.) για πλήρωση κενών θέσεων θητείας στα Πρότυπα Σχολεία (Π.Σ.) και τα Πειραματικά Σχολεία (ΠΕΙ.Σ.) για το σχολικό έτος 2026-2027, με σειρά προτεραιότητας κατά κλάδο και ειδικότητα.

Για το Πρότυπο Γενικό Λύκειο Λάρισας οι προκηρυσσόμενες προς κάλυψη κενές θέσεις είναι δέκα (10) για τους ακόλουθους κλάδους / ειδικότητες:

ΠΕ01 Θεολόγων μία (1) θέση

ΠΕ02 Φιλολόγων τρείς (3) θέσεις

ΠΕ03 Μαθηματικών μία (1) θέση

ΠΕ04.02 Χημικών μία (1) θέση

ΠΕ04.04 Βιολόγων μία (1) θέση

ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής μία (1) θέση

ΠΕ80 Οικονομίας/Οικονομολόγων μία (1) θέση

ΠΕ86 Πληροφορικής μία (1) θέση.

Οι ενδιαφερόμενοι/-ες καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση για την πλήρωση της κενής θέσης του κλάδου / της ειδικότητάς τους συνοδευόμενη από τα αναγκαία δικαιολογητικά από σήμερα Παρασκευή 24-4-2026 και ώρα 12:00 μ.μ. έως και την Τρίτη 5-5-2026 και ώρα 12:00 μ.μ.

* Ολόκληρη η Προκήρυξη (για τα προσόντα που θα πρέπει να διαθέτουν και τις προϋποθέσεις που θα πρέπει να καλύπτουν οι υποψήφιοι/-ες, για τα κριτήρια επιλογής και μοριοδότησής τους, για τη διαδικασία υποβολής της ηλεκτρονικής αιτήσεως, κλπ) στην ιστοσελίδα του σχολείου:

https://lyk-prot-lar.lar.sch.gr