Πλακιάς: “Γνήσια τα βίντεο, δείχνουν ότι η εμπορική αμαξοστοιχία δεν κουβαλούσε παράνομο φορτίο”

Αιχμηρή απάντηση σε όσους κάνουν λόγο για «πλαστά» ή «χαμένα» βίντεο στην τραγωδία των Τεμπών δίνει ο Νίκος Πλακιάς, υπογραμμίζοντας ότι στη δικογραφία περιλαμβάνονται τέσσερα καταγεγραμμένα και ταυτοποιημένα βίντεο, τα οποία, όπως αναφέρει, αποδεικνύουν πως η εμπορική αμαξοστοιχία δεν μετέφερε παράνομο φορτίο.

Σε ανάρτησή του, μετά την έναρξη της δίκης στη Λάρισα για τα «χαμένα» βίντεο, όπως υποστήριξε η Μαρία Καρυστιανού, διαδικασία που συνοδεύτηκε και από ένταση, ο κ. Πλακιάς σημειώνει χαρακτηριστικά: «Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν ΤΕΣΣΕΡΑ βίντεο στη δικογραφία από τέσσερις διαφορετικές κάμερες, τρεις του ΟΣΕ και μία καταστήματος στη Λεπτοκαρυά».

Και συνεχίζει ο κ. Πλακιάς: «Τα βίντεο αυτά έχουν πιστοποιηθεί και ταυτοποιηθεί από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών και από δικαστικούς πραγματογνώμονες. Συνεπώς είναι 100% γνήσια και δείχνουν ότι η εμπορική αμαξοστοιχία δεν μετέφερε κανένα παράνομο φορτίο στο σημείο όπου επί τρία χρόνια ορισμένοι πραγματογνώμονες και ειδικοί υποστήριζαν το αντίθετο». Παράλληλα διερωτάται γιατί, έναν χρόνο μετά τη δημοσιοποίηση των συγκεκριμένων βίντεο, κανείς από όσους τα αμφισβητούν δεν έχει προχωρήσει σε κατάθεση μήνυσης ή αγωγής εις βάρος της ΕΛΑΣ ή του δικηγόρου Καπερνάρου.

Η ανάρτηση του Νίκου Πλακιά

Παρακολουθώ την δίκη στη Λάρισα για τα “χαμένα βίντεο” και ακούω να λένε κάποιοι ότι δεν υπάρχουν βίντεο στη δικογραφία και κάποιοι άλλοι ότι αυτά που υπάρχουν είναι πλαστά. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν ΤΕΣΣΕΡΑ βίντεο στη δικογραφία από τέσσερις διαφορετικές κάμερες, τρεις του ΟΣΕ και μία ενός καταστήματος στη Λεπτοκαρυά. Αυτά τα βίντεο είναι πιστοποιημένα και ταυτοποιημένα από τη Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών και τους δικαστικούς πραγματογνώμονες.

Άρα είναι γνήσια 100% και δείχνουν ότι η εμπορική αμαξοστοιχία δεν κουβαλούσε κανένα παράνομο φορτίο στο σημείο όπου τρία χρόνια τώρα υποστήριζαν ότι υπήρχε αυτό διάφοροι πραγματογνώμονες και ειδικοί. Εντύπωση μου κάνει ότι ένα χρόνο μετά την δημοσιοποίηση των βίντεο δεν βρέθηκε κανένας δικηγόρος συγγενή που αμφισβητεί τη γνησιότητά τους να καταθέσει μήνυση ή αγωγή κατά της Ελληνικής Αστυνομίας του Εγκληματολογικού , αλλά και του Καπερνάρου που προσκόμισε τα βίντεο. Επίσης εντύπωση μου κάνει που ένα χρόνο μετά δεν βρέθηκε ΕΝΑΣ να στείλει αυτά τα βίντεο σε εξειδικευμένο εργαστήριο του εξωτερικού όπως έλεγαν τότε.

Γιατί άραγε;

