Πλακιάς: Δεν έχει λογική η ίδρυση τώρα του κόμματος Καρυστιανού, δεν μπορεί να βοηθήσει στην υπόθεση των Τεμπών

Ενστάσεις για τη χρονική στιγμή που επέλεξε η Mαρία Καρυστιανού να προχωρήσει στην ίδρυση του κόμματός της εξέφρασε ο Νίκος Πλακιάς.

Σύμφωνα με όσα είπε στο Kontra Channel το βράδυ της Δευτέρας «δεν έχει καμία λογική» το επιχείρημα ότι πρέπει να παρέμβει κανείς στον δημόσιο βίο επειδή οι υφιστάμενοι θεσμοί δεν μπορούν να ανταποκριθούν στο αίτημα για δικαιοσύνη.

«Αυτή τη συγκεκριμένη δίκη τρέχουν 6-7 δίκες για τα Τέμπη. Πώς προεξοφλούμε τις αποφάσεις της ελληνικής δικαιοσύνης; Δεν είναι λογικότερο να δούμε τις όποιες αποφάσεις της δικαιοσύνης; Μετά θα το δεχόμασταν πολύ πιο εύκολα αν έλεγε κάποιος γονιός από τα Τέμπη “κύριοι, εγώ δεν βρήκα δικαιοσύνη για τα παιδιά μου, οι κύριοι που είναι στη φυλακή δεν είναι οι αρμόδιοι, οπότε μπαίνω στη Βουλή για να φέρω τη δικαιοσύνη που δεν βρήκα”. Όσο και να μην πιστεύουμε στη δικαιοσύνη, δεν πρέπει να προεξοφλούμε πριν δούμε τα αποτελέσματα».

Κατά την εκτίμησή του κ. Πλακιά «δεν μπορεί να βοηθήσει (σ.σ. για τα Τέμπη) το κόμμα Καρυστιανού, τη δεδομένη στιγμή. Το 2027 που θα γίνουν εκλογές η διαδικασία η δικαστική θα έχει τρέξει, πώς θα μπορέσεις να βοηθήσεις από την αντιπολίτευση;. Γιατί δεν μπορούσαν όλοι αυτοί που πίστευαν ότι υπήρχε κάτι στο τρένο να κάνουν μια ξεχωριστή δικογραφία; Θα ήταν δεκτό από την πλευρά μου. Δεν έχει γίνει καμία ενέργεια σε αυτό το κομμάτι».

Στην ερώτηση, δε, τι θα απαντούσε στη Μαρία Καρυστιανού αν τη ρωτούσε «Νίκο να προχωρήσω τώρα με το κόμμα;», ο κ. Πλακιάς απάντησε «θα της έλεγα όχι. Στη δεδομένη στιγμή, θα ήταν προτιμότερο να το ξεκινούσε αμέσως μετά τις εκλογές του 2023 παρά τη δεδομένη στιγμή».

Ξεκαθάρισε, τέλος, ότι «εγώ δεν θα το έκανα ποτέ να συμμετέχω σε πολιτική προσπάθεια. Εγώ είμαι εδώ για τα Τέμπη δεν μπορώ να σας βοηθήσω σε άλλους τομείς της καθημερινότητας, σε θέματα εξωτερικής πολιτικής ή άμυνας. Το να πολιτευτώ και να μπω σε μια Βουλή που επεξεργάζεται εκατοντάδες θέματα, σε τι μπορώ να σας βοηθήσω;»

