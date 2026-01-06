Πλαταμώνας: Πέθανε στα 51 του ο Γιώργος Θεοδωρίδης, ιδιοκτήτης του τοπικού σούπερ μάρκετ

Θλίψη προκάλεσε η είδηση της απώλειας του επιχειρηματία Γιώργου Θεοδωρίδη, ανθρώπου ιδιαίτερα γνωστού στην τοπική αγορά.

Ο εκλιπών ήταν ιδιαίτερα δραστήριος και έχαιρε εκτίμησης στην τοπική κοινωνία αλλά και μεταξύ των πολυάριθμων Λαρισαίων παραθεριστών της Κωμόπολης.

Το αγγελτήριο της κηδείας του αναφέρει:

Απεβίωσε σε ηλικία 51 ετών ο ιδιοκτήτης σούπερ μάρκετ, Γιώργος Θεοδωρίδης.

Η κηδεία του θα τελεστεί αύριο Τετάρτη 7/1 στη 13.00 στον Ιερό Ναό της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος στον Πλαταμώνα.

Καλούνται συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και να συνοδεύσουν την εκφορά του.

Σημειώσεις:

Η σορός του θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 11.00 π.μ.

Επιθυμία της οικογένειας, αντί στεφάνων να ενισχυθεί ο Ερασιτέχνης Αθλητικός Σύλλογος του Άρη που τόσο αγαπούσε. Τα χρήματα θα συγκεντρώσει το γραφείο τελετών Τσιώκα.

