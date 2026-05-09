Πλημμυροπαθείς Γιάννουλης: Τρία χρόνια μετά και ακόμα να επαναλειτουργήσει η ΔΥΠΑ τον βρεφονηπιακό σταθμό

Σε ανακοίνωση της Επιτροπής Πλημμυροπαθών Εργατικών Κατοικιών Γιάννουλης αναφέρονται τα εξής:

«Η διοίκηση της ΔΥΠΑ υπόσχονταν ότι τον Φλεβάρη του 2026 θα είχε ολοκληρωθεί η αποκατάσταση του βρεφονηπιακού σταθμού στις Εργατικές Κατοικίες Γιάννουλης που είχε καταστραφεί από την πλημμύρα του 2023, αλλά σήμερα 9 Μαΐου 2026 δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμα οι εργασίες και έτσι χάνεται και η φετινή σχολική περίοδος.

Αυτή η κατάσταση επιβεβαιώνει τις ανησυχίες που είχαμε εκφράσει ως Επιτροπή Πλημμυροπαθών των Εργατικών Κατοικιών Γιάννουλης, όταν ο πρωθυπουργός Κ. Μητσοτάκης, τον Μάη του 2025, ανακοίνωνε πανηγυρικά ότι σε λίγο καιρό θα επαναλειτουργούσε.

Να πως ενεργεί η κυβέρνηση και η διοίκηση της ΔΥΠΑ όταν πρόκειται για την αποκατάσταση των πλημμυροπαθών, τρία χρόνια μετά. Αντιθέτως όταν είναι να πάρει αντεργατικά – αντιλαϊκά μέτρα, να μπλέξει τη χώρα στους άδικους πολέμους για τα συμφέροντα των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, κινείται ταχύτατα».

(*) φωτογραφία αρχείου