Πλησιάζει το πανηγύρι στην Τερψιθέα Λάρισας – Ποιοι θα τραγουδήσουν

Μια ξεχωριστή μουσική εκδήλωση αναμένεται να πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 5 Ιουνίου 2026 στο γήπεδο της Τερψιθέας Λάρισας, προσφέροντας στο κοινό μια βραδιά γεμάτη κέφι, τραγούδι και διασκέδαση. Τη σκηνή θα μοιραστούν γνωστοί καλλιτέχνες του λαϊκού και δημοτικού ρεπερτορίου, με τη συμμετοχή της Γιώτας Γρίβα, του Κώστα Αντωνίου, του Γιώργου Χακίση, του Σίμου Τσολακίδη και της Ίριδας Κουφογάζου.

Η εκδήλωση διοργανώνεται από τον Αθλητικό Σύλλογο «Μαχητής» Τερψιθέας, με στόχο να προσφέρει μια ποιοτική βραδιά ψυχαγωγίας και παράλληλα να ενισχύσει τις δράσεις του συλλόγου. Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν αγαπημένα τραγούδια, ζωντανή μουσική και μια γιορτινή ατμόσφαιρα που αναμένεται να προσελκύσει κόσμο από όλη τη Λάρισα και τις γύρω περιοχές.

Η είσοδος έχει οριστεί στα 5 ευρώ, ενώ διατίθενται κρατήσεις για την καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινού. Αναμένεται μια βραδιά με έντονο μουσικό παλμό και μεγάλη συμμετοχή.