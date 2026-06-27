Πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Κουτσουπιάς

Πλούσιες κι ενδιαφέρουσες θα είναι οι δράσεις του Πολιτιστικού Συλλόγου Κουτσουπιάς για μικρούς και μεγάλους το φετινό καλοκαίρι.

Οι εκδηλώσεις που έχουν προγραμματιστεί για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο απευθύνονται σε όλες τις ηλικίες και έχουν ως στόχο να ενισχύσουν την πολιτιστική ζωή της περιοχής, να προάγουν τον εθελοντισμό και τη συμμετοχή των πολιτών, αλλά και να αναδείξουν τη φυσική και πολιτιστική ταυτότητα της Κουτσουπιάς.

Το αναλυτικό πρόγραμμα με τις ημερομηνίες και τις λεπτομέρειες των δράσεων θα ανακοινωθεί το επόμενο διάστημα.

Το φετινό καλοκαίρι στην Κουτσουπιά προμηνύεται γεμάτο χρώματα, μουσικές, τέχνη, παιχνίδι και όμορφες στιγμές για όλους!

Δράσεις Ιουλίου

• Προσφορά βιβλίων από το ΠΟΚΕΛ (Πολιτιστικό Κέντρο Εκπαιδευτικών Νομού Λάρισας)για τις ανάγκες της ανοιχτής δανειστικής βιβλιοθήκης του συλλόγου, δίνοντας την ευκαιρία σε μικρούς και μεγάλους να έρθουν πιο κοντά στον κόσμο του βιβλίου.

• Εθελοντικό καθαρισμό των παραλιών του οικισμού, με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος και την ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέματα οικολογίας.

• Παραμυθοαφήγηση και δημιουργικές δραστηριότητες για παιδιά στην πλατεία της Κουτσουπιάς, σε μια ξεχωριστή συνάντηση γεμάτη φαντασία, παιχνίδι και δημιουργία.

• Σεμινάριο Πρώτων Βοηθειών από το ΕΚΑΒ Λάρισας, προσφέροντας χρήσιμες γνώσεις και πρακτικές δεξιότητες για την αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών.

• Διήμερο Φεστιβάλ Φωτογραφίας, το οποίο θα φιλοξενήσει στην πλατεία της Κουτσουπιάς εκθέσεις, παρουσιάσεις και δράσεις αφιερωμένες στην τέχνη της φωτογραφίας.

• Θεατρικό παιχνίδι για τους μικρούς φίλους του Συλλόγου, στην πλατεία της Κουτσουπιάς με βιωματικές δραστηριότητες, που ενισχύουν τη δημιουργικότητα και τη συνεργασία.

• Παρουσίαση παραδοσιακών χορών στο προαύλιο του Ιερού Ναού Αγίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου, αναδεικνύοντας την ελληνική παράδοση και τη λαϊκή πολιτιστική κληρονομιά.

Δράσεις Αυγούστου

• Μουσικοχορευτική βραδιά με ζωντανή μουσική και χορό στο παραλιακό καφέ ΑΙΩΡΑ.

• Παρουσίαση του νέου ιστοχώρου του Συλλόγου στην πλατεία της Κουτσουπιάς, μέσω του οποίου οι πολίτες ενημερώνονται ήδη για τις δράσεις και τις πρωτοβουλίες του Συλλόγου μας.

• Βραδιά ελληνικού κινηματογράφου με προβολή αγαπημένης ελληνικής ταινίας στην πλατεία της Κουτσουπιάς.

• Έκθεση έργων ζωγραφικής με συμμετοχή καλλιτεχνών και δημιουργών της περιοχής.

• Δράση ενεργειακής γυμναστικής, που στοχεύει στην ευεξία, τη σωματική ενδυνάμωση και την ψυχική ισορροπία.

• Παιδαγωγική δράση ενδυνάμωσης για παιδιά, μέσα από βιωματικές και συνεργατικές δραστηριότητες.

• Πεζοπορία στον καταρράκτη της Καλυψώς, προσφέροντας στους συμμετέχοντες την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά ένα από τα πιο όμορφα φυσικά τοπία της περιοχής.