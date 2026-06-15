Ποδήλατα, περιβάλλον και αιμοδοσία ένωσαν τα Φάρσαλα σε μια γιορτή προσφοράς

Ένα πολύπλευρο μήνυμα κοινωνικής ευαισθησίας, εθελοντισμού και υγιεινού τρόπου ζωής έστειλαν τα Φάρσαλα χθες Κυριακή 14 Ιουνίου, μέσα από μια ξεχωριστή δράση που συνέδεσε την προστασία του περιβάλλοντος, την ποδηλασία και την εθελοντική αιμοδοσία.

Η εκδήλωση διοργανώθηκε από τον Δήμο Φαρσάλων και την Αντιδημαρχία Πολιτισμού και Αθλητισμού, τη Δημοτική Κοινότητα Φαρσάλων και τον Αιμοδοτικό Σύλλογο Επαρχίας Φαρσάλων, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος, την Παγκόσμια Ημέρα Ποδηλάτου και την Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντή Αιμοδότη.

Η δράση ξεκίνησε από την πλατεία Δημαρχείου, όπου μικροί και μεγάλοι ποδηλάτες συγκεντρώθηκαν για μια συμβολική διαδρομή προς τον παλαιό Σιδηροδρομικό Σταθμό Φαρσάλων μέσω της οδού Λαρίσης. Στον χώρο πραγματοποιήθηκε ενημέρωση για την ανάγκη προστασίας του περιβάλλοντος, καθώς και για τα οφέλη της ποδηλασίας ως μέσου μετακίνησης και άθλησης.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έδειξαν τα παιδιά, τα οποία στον ιστορικό Σιδηροδρομικό Σταθμό είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά την ιστορία του χώρου. Εκ μέρους του συλλόγου «Φίλοι του Σιδηροδρομικού Σταθμού» οκ. Κωνσταντίνος Γκουντούλας υποδέχθηκε τους συμμετέχοντες, παρουσιάζοντας στοιχεία από το παρελθόν του σταθμού και ξεναγώντας τους στις εγκαταστάσεις.

Η αντιδήμαρχος κ. Σοφία Χατζηπλή αναφέρθηκε στη συνεργασία του Δήμου με τους «Φίλους του Σιδηροδρομικού Σταθμού», ενώ έκανε γνωστό πως έχουν πραγματοποιηθεί επαφές με την διοίκηση της ΕΡΓΟΣΕ με στόχο την προώθηση εργασιών συντήρησης στον ιστορικό σταθμό.

Η ποδηλατική διαδρομή ολοκληρώθηκε στα ΚΑΠΗ Φαρσάλων, όπου πραγματοποιήθηκε εθελοντική αιμοδοσία από τον Αιμοδοτικό Σύλλογο Επαρχίας Φαρσάλων. Παράλληλα, οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν για τη σημασία της αιμοδοσίας και τη συμβολή των εθελοντών αιμοδοτών στην κάλυψη των αναγκών του συστήματος υγείας.

Ο αντιδήμαρχος Αθλητισμού και Παιδείας κ. Γιάννης Βασιλείου στάθηκε στη σημασία του εθελοντισμού και της κοινωνικής προσφοράς, ενώ η πρόεδρος του Αιμοδοτικού Συλλόγου κ. Σούλα Λούκουτου και η ιατρός κ. Βασιλούδη ανέδειξαν την αξία της αιμοδοσίας και το έργο που επιτελεί ο σύλλογος στην τοπική κοινωνία.

Το «παρών» στη δράση έδωσαν επίσης ο αντιδήμαρχος Νίκος Γκατζόγιας, οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Γιάννης Δημακόπουλος, Χριστίνα Αγγελουσοπούλου και Σάκης Γεροβασίλης, καθώς και ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Φαρσάλων κ. Ντίνος Βαρακλιώτης και τα μέλη του συμβουλίου της Κοινότητας κ.κ. Δημήτρης Πατσιούρας και Φωτεινή Πιτσιάβα.