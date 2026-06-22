Ποδήλατο, περιβάλλον και πολιτισμός ένωσαν εκατοντάδες πολίτες στην Ελασσόνα

Με τη συμμετοχή πλήθους πολιτών όλων των ηλικιών πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 18 Ιουνίου στην κεντρική πλατεία Ελασσόνας η καθιερωμένη Ποδηλατάδα, στέλνοντας ένα ηχηρό μήνυμα για την προστασία του περιβάλλοντος, την υιοθέτηση βιώσιμων μορφών μετακίνησης και τον σεβασμό προς τον πλανήτη μας.

Η κεντρική πλατεία γέμισε ποδήλατα, χαμόγελα και ζωντάνια, δημιουργώντας μια όμορφη γιορτινή ατμόσφαιρα. Μικροί και μεγάλοι συμμετείχαν με ενθουσιασμό στη δράση, συμβάλλοντας με την παρουσία τους στην επιτυχία της εκδήλωσης.

Η βραδιά ολοκληρώθηκε με το εξαιρετικό μουσικό πρόγραμμα της Φιλαρμονικής, η οποία χάρισε μοναδικές στιγμές στους παρευρισκόμενους. Υπό τη διεύθυνση του μαέστρου Δημητρίου Τσιάβε και με τη συμμετοχή ενός εντυπωσιακού συνόλου 40 μουσικών, παρουσίασε ένα υψηλού επιπέδου καλλιτεχνικό πρόγραμμα, αποσπώντας το θερμό χειροκρότημα του κοινού και προσδίδοντας έναν ξεχωριστό τόνο στην εκδήλωση.

Η μεγάλη συμμετοχή των πολιτών επιβεβαίωσε ότι το ποδήλατο αποτελεί όχι μόνο ένα εναλλακτικό μέσο μετακίνησης, αλλά και έναν τρόπο ζωής που συνδέεται με την υγεία, την άθληση και τον σεβασμό προς το περιβάλλον. Ο Δήμος Ελασσόνας θα συνεχίσει να στηρίζει δράσεις που προάγουν τη βιώσιμη κινητικότητα, την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και τη συμμετοχή των πολιτών, συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός πιο ανθρώπινου και φιλικού τόπου για όλους.