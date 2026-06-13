«Ποδηλατάδα» και Μουσική Παράσταση την επόμενη Πέμπτη στην Ελασσόνα

Οι «Ημέρες Περιβάλλοντος» έρχονται και φέτος στην Ελασσόνα με δράσεις αφιερωμένες στο περιβάλλον, τη βιώσιμη κινητικότητα και τον πολιτισμό. Την Πέμπτη 18 Ιουνίου, στις 19:00, μικροί και μεγάλοι ποδηλάτες δίνουν ραντεβού στην Κεντρική Πλατεία για μια συμβολική ποδηλατική διαδρομή στους δρόμους της πόλης.

Η δράση απευθύνεται σε όλους τους πολίτες, ιδιαίτερα σε οικογένειες, μαθητές, αθλητικούς συλλόγους και φίλους του ποδηλάτου, συνδυάζοντας την άσκηση, τη διασκέδαση και την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση. Μέσα από τη συμμετοχή τους, οι πολίτες καλούνται να στείλουν το μήνυμα ότι οι ήπιες μορφές μετακίνησης μπορούν να συμβάλουν ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής και στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος.

Στις 20:30, μετά την ολοκλήρωση της ποδηλατάδας, η Κεντρική Πλατεία θα γεμίσει μουσικές με τη συναυλία της Φιλαρμονικής Ορχήστρας του Δήμου Ελασσόνας. Με τη συμμετοχή 40 μουσικών, το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει αγαπημένες ελληνικές και ξένες μελωδίες, προσφέροντας στους κατοίκους και τους επισκέπτες μια ξεχωριστή πολιτιστική βραδιά στο κέντρο της πόλης και ολοκληρώνοντας με τον καλύτερο τρόπο τη δράση της ημέρας.