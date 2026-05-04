Ποδηλατάδα και περιβαλλοντική δράση στον Τύρναβο

Την Τρίτη 5 Μαΐου 2026 θα πραγματοποιηθεί η Ποδηλατάδα & Περιβαλλοντική δράση του Δικτύου Φορέων Πρόληψης και Προαγωγής Ψυχοκοινωνικής Υγείας του Δήμου Τυρνάβου.

Οπως σημειώνεται στο δελτίο Τύπου “η ιδέα της δράσης γεννήθηκε στο πλαίσιο των εργασιών του Δικτύου Φορέων και υλοποιείται για 3η συνεχόμενη χρονιά με την συνεργασία των σχολείων της πόλης μας.

Στόχος μας είναι η συνεχής ευαισθητοποίηση των μαθητών σε περιβαλλοντικά ζητήματα και η ανάπτυξη του αισθήματος φροντίδας και σεβασμού για το περιβάλλον και τον τόπο μας. Οι μαθητές με τη στήριξη των εκπαιδευτικών τους ευαισθητοποιούνται σε ζητήματα όπως: φροντίζω το περιβάλλον, κυκλοφορώ με ασφάλεια, δρω τοπικά- σκέφτομαι συλλογικά.

Οι συμμετέχοντες θα συγκεντρωθούν στην κεντρική πλατεία του Τυρνάβου, θα φωνάξουν τα συνθήματα τους υπέρ της προστασίας του περιβάλλοντος και θα τους απονεμηθούν έπαινοι συμμετοχής. Στη συνέχεια θα ακολουθήσουν με ποδήλατα τη διαδρομή προς τους χώρους δεντροφύτευσης.

Ακολουθώντας τους κανόνες ασφαλούς οδήγησης, οι μαθητές θα έρθουν με τα κράνη τους και θα υπάρχει η συνδρομή του ΑΤ Τυρνάβου για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, του ΕΚΑΒ και της ΕΠΟΜΕΑ για ζητήματα ασφάλειας.

Για πληροφορίες αναφορικά με τις δράσεις του Κέντρου Κοινότητας, τηλ: 2492350315, 2492350323, 2492350324 email: kentrokoinotitasdt@gmail.com.

Το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Τυρνάβου εντάσσεται στο Πρόγραμμα «Θεσσαλία 2021-2027» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ (ΕΚΤ+).”