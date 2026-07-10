Ποδόσφαιρο  άθληση και ομαδικό πνεύμα στην «Κατασκήνωση στην Πόλη 2026»

Καθημερινές προπονήσεις ποδοσφαίρου με τον παλαίμαχο ποδοσφαιριστή της ΑΕΛ Θωμά Κυπαρίσση

Με ιδιαίτερο ενθουσιασμό οι μικροί κατασκηνωτές του προγράμματος «Κατασκήνωση στην Πόλη 2026» του Δήμου Λαρισαίων συμμετέχουν στις καθημερινές δραστηριότητες ποδοσφαίρου, που πραγματοποιούνται με την καθοδήγηση του παλαίμαχου ποδοσφαιριστή της ΑΕΛ Θωμά Κυπαρίσση.

Μέσα από δημιουργικές ασκήσεις, παιχνίδια με την μπάλα και μικρούς αγώνες, τα παιδιά γνωρίζουν τις βασικές αρχές του ποδοσφαίρου, καλλιεργώντας παράλληλα τη συνεργασία, την ομαδικότητα, την ευγενή άμιλλα και τον σεβασμό στους κανόνες του παιχνιδιού.

Με την πολύχρονη εμπειρία και την αγάπη του για το άθλημα, ο Θωμάς Κυπαρίσσης μεταδίδει στους μικρούς αθλητές πολύτιμες γνώσεις και αξίες, δημιουργώντας ένα ευχάριστο και ασφαλές περιβάλλον άθλησης, όπου η συμμετοχή και η χαρά του παιχνιδιού έχουν τον πρώτο λόγο.

Οι καθημερινές προπονήσεις ποδοσφαίρου αποτελούν μία από τις πιο αγαπημένες δραστηριότητες του προγράμματος, προσφέροντας στα παιδιά στιγμές άθλησης, ψυχαγωγίας και δημιουργικής αξιοποίησης του ελεύθερου χρόνου τους κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Ο Αντιδήμαρχος Παιδείας, κ. Χρήστος Αγορίτσας, επισκέπτεται συχνά τις δομές και δεν χάνει την ευκαιρία να συμμετέχει στο παιχνίδι, ανταλλάσσοντας πάσες με τα παιδιά και μοιραζόμενος μαζί τους τη χαρά του αθλητισμού.

Ο Δήμος Λαρισαίων, μέσα από το πρόγραμμα «Κατασκήνωση στην Πόλη 2026», συνεχίζει να επενδύει σε δράσεις που προάγουν την άθληση, την υγιή ανάπτυξη και την κοινωνικοποίηση των παιδιών, προσφέροντάς τους ένα δημιουργικό και ποιοτικό καλοκαίρι γεμάτο εμπειρίες.