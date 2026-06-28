Ποιες περιοχές του νομού Λάρισας θα μείνουν σήμερα χωρίς ρεύμα

Προγραμματισμένες διακοπές ηλεκτροδότησης θα πραγματοποιηθούν σήμερα, Κυριακή 28 Ιουνίου, σε περιοχές του νομού Λάρισας, λόγω εργασιών συντήρησης και κατασκευών στο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας.

Οι διακοπές θα πραγματοποιηθούν τμηματικά και αφορούν περιοχές των Δήμων Κιλελέρ, Λαρισαίων, Φαρσάλων και Ελασσόνας.

Αναλυτικά το πρόγραμμα των διακοπών:

07:30 – 12:30 | Δήμος Κιλελέρ (Κατασκευές)

Γαλήνη

Πλατύκαμπος

Γλαύκη

Πελάτες κατά μήκος της Εθνικής Οδού Λάρισας – Βόλου, από τον κόμβο Γαλήνης έως το ύψος της Μελίας.

08:00 – 09:00 | Λάρισα (Συντήρηση)

Toyota Αδάμου Α.Ε.Β.Ε.

New Campico (Έπιπλα Εξωτερικού & Εσωτερικού Χώρου).

08:00 – 10:00 | Δήμος Φαρσάλων (Συντήρηση)

Δενδράκια

Ζωοδόχος Πηγή

Χαλκιάδες

Άγιος Κωνσταντίνος

ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ Κλωστοϋφαντουργία ΑΕΒΕ (παλαιά και νέα υποδομή)

Φωτοβολταϊκό Πάρκο.

09:00 – 15:00 | Δήμος Κιλελέρ (Κατασκευές)

Νάματα

Πρόδρομος

Μόδεστος

Μελία

Πελάτες κατά μήκος της Εθνικής Οδού Λάρισας – Βόλου, από τον κόμβο Γλαύκης έως το ύψος της Μελίας.

09:30 – 11:30 | Δήμος Ελασσόνας (Κατασκευές)

Ευαγγελισμός

Παλαιόκαστρο

Μαγούλα

Συκέα

Καλύβια Αναλήψεως

Βλαχογιάννι

Αμπελειά

Παλιάμπελα

Παλιάσκια

Βαρκό

Πραιτώρι

Μεγάλο Ελευθεροχώρι

Βερδικούσια

Κουτσούφλιανη.

10:30 – 12:00 | Δήμος Φαρσάλων (Συντήρηση)

Δένδρα

Αχίλλειο

Ναρθάκι

Δίλοφο

Άγιος Αντώνιος

Καλλιθέα

Πλάτανος.

12:30 – 14:30 | Δήμος Φαρσάλων (Συντήρηση)