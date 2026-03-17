Ποινές φυλάκισης σε 8 νέους για την κατάληψη “Ντουγρού”

Συνολική ποινή φυλάκισης 19 μηνών επέβαλε χθες το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Λάρισας σε 8 νέους – στην πλειοψηφία τους φοιτητές – οι οποίοι είχαν συλληφθεί κατά την εκκένωση από την ΕΛ.ΑΣ. της κατάληψης “Ντουγρού” στη Λάρισα.

Μετά από αρκετά χρόνια κατάληψης σε αναξιοποίητη πολυκατοικία του Δημοτικού Γηροκομείου Λάρισας, επί της οδού Τζαβέλα στη Λάρισα, το πρωί της 31ης Οκτωβρίου 2022, η πολυκατοικία εκκενώθηκε έπειτα από επέμβαση της ΕΛ.ΑΣ.

Κατά την επιχείρηση και αφού προηγήθηκε μικρής έκτασης ένταση μεταξύ καταληψιών και αστυνομικών, η ΕΛ.ΑΣ. προχώρησε στη σύλληψη 8 νέων που βρέθηκαν εντός της κατάληψης.

Οι κατηγορούμενοι στην απολογία τους αρνήθηκαν τις κατηγορίες με το δικαστήριο να τους κρίνει ομόφωνα ένοχους επιβάλλοντας ποινή φυλάκισης 19 μηνών με τριετή αναστολή.

Γ.Δ. kosmoslarissa.gr (Mε πληροφορίες από Β. Κακάρα, Ελευθερία)