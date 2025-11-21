Ποινή 12 μηνών στον δήμαρχο Τεμπών για την υπόθεση των σχολικών επιτροπών

Σε ποινή φυλάκισης 1 έτους, με αναστολή, για την κατηγορία της παράβασης καθήκοντος, καταδικάστηκε από το Μονομελές Πρωτοδικείο Λάρισας, ο δήμαρχος Τεμπών, κ. Γιώργος Μανώλης.

Ο δήμαρχος σύμφωνα με την απόφαση του δικαστηρίου δεν έπραξε τα ενδεδειγμένα σχετικά με υπόθεση υπεξαίρεσης χρημάτων του Δήμου, που φέρεται να έγινε από τρεις υπαλλήλους των σχολικών επιτροπών η οποία πάντως έγινε σε προγενέστερη περίοδο από το 2019, οπότε ανέλαβε καθήκοντα δημάρχου ο κ. Μανώλης.

Ωστόσο, σημειώνεται ότι οι εν λόγω υπάλληλοι έχουν απαλλαγεί των κατηγοριών, επειδή οι υπεύθυνοι των σχολικών επιτροπών δεν υπέβαλαν, στο ενδεδειγμένο χρόνο, έγκληση εναντίον τους.

Επιπλέον, μετά την ανάληψη των καθηκόντων του κ. Μανώλης, φέρονταν σε δημόσια τοποθέτησή του, να είχε αναφέρει ότι το αδίκημα εναντίον των υπαλλήλων ήταν σε βαθμό πλημμελήματος αντί κακουργήματος όπως προέκυπτε από τους ελέγχους με βάση το ποσό που φέρεται να είχε υπεξαιρεθεί. Σημειώνεται ότι εάν το ποσό της υπεξαίρεσης ξεπερνά τις 150.00 ευρώ η κατηγορία είναι σε βαθμό κακουργήματος και κάτω από 150.000 σε βαθμό πλημμελήματος.

Η παραπάνω αναφορά προκάλεσε την διενέργεια προανακριτικής εξέτασης από τις εισαγγελικές αρχές και στη συνέχεια την απαγγελία κατηγορίας

Σημειωνετα, ότι μετά την έκδοση της απόφασης, ο δικηγόρος του κ. Μανώλη, δήλωσε ότι θα καταθέσει αναφορά κατά του προέδρου και του εισαγγελέα της έδρας για δικονομικούς λόγους.

Άρης Ψύχας ΕΡΤ