Ποιοι εκλέγονται στα όργανα διοίκησης του Ιατρικού Συλλόγου Λάρισας

Μετά την ολοκλήρωση της εκλογικής διαδικασίας που πραγματοποιήθηκε στις 14 και 15 Ιουνίου 2026 για την ανάδειξη των οργάνων διοίκησης του Ιατρικού Συλλόγου Λάρισας, ανακοινώνονται οι εκλεγέντες ως εξής:

Α. Για το Διοικητικό Συμβούλιο

1) ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

2) ΜΕΡΑΣ ΜΙΧΑΗΛ

3) ΝΤΑΜΑΓΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ (ΤΖΙΝΑ)

4) ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

5) ΓΟΜΠΟΥ ΑΘΗΝΑ

6) ΝΤΑΪΛΙΑΝΑ ΖΩΗ

7) ΚΑΡΤΣΑΦΛΕΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ (ΑΡΗΣ)

8) ΠΕΡΙΦΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

9) ΝΤΑΦΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

10) ΚΑΤΣΙΑΦΥΛΛΟΥΔΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ

11) ΠΟΤΑΜΙΑΝΟΣ ΠΕΤΡΟΣ

12) ΣΚΟΥΛΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

13) ΚΟΛΟΒΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Β. Εκπρόσωποι στον Π.Ι.Σ

1) ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

2) ΜΕΡΑΣ ΜΙΧΑΗΛ

3) ΡΗΓΑ-ΚΑΡΔΟΥΛΑ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ

4) ΝΤΑΜΑΓΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ (ΤΖΙΝΑ)

5) ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

6) ΝΤΑΦΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

7) ΠΕΡΙΦΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

8) ΚΑΤΣΙΑΦΥΛΛΟΥΔΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ

9) ΣΚΟΥΛΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

10) ΚΟΛΟΒΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Γ. Για το Πειθαρχικό Συμβούλιο

Πρόεδρος : ΡΙΖΟΥ ΙΟΥΛΙΑ

Αντιπ/δρος : ΠΑΓΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ :

1) ΡΑΠΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

2) ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

3) ΚΑΛΦΟΥΝΤΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

4) ΧΟΒΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ

5) ΤΣΙΤΗΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

6) ΖΑΒΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:

1) ΝΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

2) ΚΑΤΣΑΒΑ ΑΝΝΑ

3) ΣΤΑΤΗΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

4)ΓΟΥΔΕΣΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ

5) ΑΒΑΚΙΑΝ ΙΩΑΝΝΑ

Δ. Για την Εξελεγκτική Επιτροπή

1) ΠΟΥΤΣΙΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

2) ΠΑΠΠΑΔΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

3) ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ