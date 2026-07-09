Πολιτιστικό διήμερο στη Σπηλιά Κισσάβου

Ο Πανθεσσαλικός Σύλλογος Σπηλιωτών «Ο Κίσσαβος» προσκαλεί το κοινό στο καθιερωμένο Πολιτιστικό Διήμερο, που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 10 και το Σάββατο 11 Ιουλίου 2026 στη Σπηλιά Κισσάβου.

Δύο βραδιές γεμάτες παράδοση, μουσική, χορό και γνήσιο λαϊκό γλέντι, με τη συμμετοχή αξιόλογων καλλιτεχνών και χορευτικών συγκροτημάτων.

Την Παρασκευή 10 Ιουλίου εμφανίζονται οι Βλαμηδές, ενώ το πρόγραμμα πλαισιώνουν το Χορευτικό Τμήμα του Συλλόγου Σπηλιωτών και το Χορευτικό Τμήμα του Συλλόγου Νέας Σμύρνης.

Το Σάββατο 11 Ιουλίου τη σκυτάλη παίρνει ο Κώστας Καραποκής με την πολυμελή ορχήστρα του, ενώ συμμετέχουν το Χορευτικό Τμήμα του Συλλόγου Σπηλιωτών, το Χορευτικό Τμήμα και η Χορωδία Βεργίνας.

Ώρα έναρξης: 21:00. Μετά το πέρας των παρουσιάσεων θα ακολουθήσει παραδοσιακό γλέντι.