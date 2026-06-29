Πού θα κινηθούν οι βάσεις σε 25 υψηλόβαθμα τμήματα – Κοντά στα περσινά επίπεδα η Ιατρική Λάρισας

Με το βλέμμα στραμμένο στην ολοκλήρωση της διαδικασίας των μηχανογραφικών δελτίων, οι πρώτες εκτιμήσεις για τις βάσεις εισαγωγής διαμορφώνουν ήδη μια αρκετά σαφή εικόνα για τα 25 υψηλόβαθμα πανεπιστημιακά τμήματα της χώρας.

Οι αναλυτές συγκλίνουν στην εκτίμηση ότι το 3ο Επιστημονικό Πεδίο θα κινηθεί ανοδικά, καθώς ο αυξημένος αριθμός αριστούχων, κυρίως στη Φυσική, αναμένεται να διατηρήσει σε υψηλά επίπεδα τον ανταγωνισμό για τις σχολές Επιστημών Υγείας. Οι μεταβολές στις περισσότερες Ιατρικές δεν αναμένεται να είναι μεγάλες, ωστόσο η τάση δείχνει ήπια άνοδο ή διατήρηση των ήδη ιδιαίτερα υψηλών βάσεων.

Στο επίκεντρο η Ιατρική Λάρισας

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στη Λάρισα, η οποία τα τελευταία χρόνια συγκαταλέγεται σταθερά στις πλέον περιζήτητες επιλογές των υποψηφίων.

Οι πρώτες εκτιμήσεις δείχνουν ότι η βάση εισαγωγής αναμένεται να κινηθεί πολύ κοντά στα περσινά επίπεδα (από 18.100 έως 18.350), με πιθανή μεταβολή της τάξης των 100 έως 200 μορίων, ανάλογα με τις τελικές προτιμήσεις που θα αποτυπωθούν στα μηχανογραφικά.

Το υψηλό ακαδημαϊκό κύρος της σχολής, η ισχυρή ερευνητική δραστηριότητα, η σύνδεση με το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας και η συνεχώς αυξανόμενη προτίμηση των υποψηφίων διατηρούν την Ιατρική Λάρισας μεταξύ των κορυφαίων επιλογών του 3ου Πεδίου.

Γ.Δ. kosmoslarissa.gr