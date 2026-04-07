“Πράσινο φως” από το ΥΠΕΣ για 26 προσλήψεις σε δήμους της Λάρισας

Νέες (πέντε συνολικά) αποφάσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, που υπογράφει η αρμόδια υφυπουργός Βιβή Χαραλαμπογιάννη, δίνουν το «πράσινο φως» για 1.574 προσλήψεις σε Δήμους.
Αφορούν σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως 8 μήνες.
Η πλειονότητα των προσλήψεων αφορά υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα, όπως είναι η καθαριότητα, ο φωτισμός και η ύδρευση, ενώ ένα σημαντικό μέρος καλύπτει ανάγκες σε υπηρεσίες που λειτουργούν με την καταβολή αντιτίμου από τους πολίτες.
Σύμφωνα με την κατανομή στους δήμους της Λάρισας εγκρίθηκε η πρόσληψη 26 συνολικά ατόμων.
Δήμος Ελασσόνας 3 θέσεις
Δήμος Τεμπών 12 θέσεις
ΔΕΥΑ Τεμπών 5 θέσεις
Δήμος Φαρσάλων 6 θέσεις
