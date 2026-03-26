“Πρεμιέρα” με Αριστοφάνη, Αισχύλο και Σοφοκλή για το 2ο Μαθητικό Φεστιβάλ Αρχαίου Θεάτρου

«Πρεμιέρα» με Αριστοφάνη, Αισχύλο και Σοφοκλή κάνει το 2o Μαθητικό Φεστιβάλ Αρχαίου Θεάτρου «Εφήβων Δρώμενα» σήμερα, Πέμπτη, 26 Μαρτίου, από τις 10.00 π.μ., στο Α’ Αρχαίο Θέατρο της Λάρισας.

Δεκαεπτά σχολεία, από Ελλάδα και Ιταλία, δέκα παραστάσεις στο πιο εμβληματικό μνημείο της Λάρισας, δύο βιωματικά εργαστήρια, συμμετοχή 2.500 μαθητών και εκπαιδευτικών και μια μοναδική εμπειρία συμμετοχής, συμπερίληψης, γνώσης και έκφρασης συνθέτουν ένα ιδιαίτερο ψηφιδωτό Πολιτισμού, Νεολαίας και εξωστρέφειας, μέσα από ένα Φεστιβάλ που έχει εξελιχθεί σε θεσμό και πολιτιστικό ορόσημο για τη Λάρισα.

Μέσα από τη σύμπραξη και τη συνεργασία του Δήμου Λαρισαίων με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Λάρισας, τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, το Θεσσαλικό Θέατρο και το Amenanos Νόστος Festival της Ιταλίας η Λάρισα γίνεται διεθνές επίκεντρο Νεολαίας και Πολιτισμού.

Το 2ο Μαθητικό Φεστιβάλ Αρχαίου Θεάτρου, «Εφήβων δρώμενα 2026» λειτουργεί ως γέφυρα Πολιτισμού και επικοινωνίας, ανάμεσα στη Λάρισα και τη Σικελία, ανάμεσα στην ιστορία και το σήμερα, φέρνοντας τους νέους σε άμεση σύνδεση με την αρχαία ελληνική κληρονομιά.

Το 2ο Μαθητικό Φεστιβάλ Αρχαίου Θεάτρου «Εφήβων Δρώμενα» θα πραγματοποιηθεί στις 26, 27 και 28 Μαρτίου, με τις παραστάσεις να δίνονται στο Α’ Αρχαίο Θέατρο, αλλά και το Β’ Αρχαίο Θέατρο, καθώς και τη Λογοτεχνική Γωνιά να υποδέχονται την προετοιμασία και τα βιωματικά εργαστήρια.

«Ειρήνη» και «Πλούτος» του Αριστοφάνη, «Αντιγόνη» και «Ηλέκτρα» του Σοφοκλή, «Αγαμέμνων (Ορέστεια)» και «Προμηθέας Δεσμώτης» του Αισχύλου και «Ελένη» του Ευριπίδη είναι τα έργα που έχουν επιλεγεί για τις παραστάσεις των εφήβων.

Να σημειωθεί ότι οι παραστάσεις, που ξεκινούν από τις 10 το πρωί, απευθύνονται αποκλειστικά στο μαθητικό κοινό της πόλης και δεν είναι ανοικτές στο ευρύ κοινό.

Ωστόσο, υπάρχει δυνατότητα παρακολούθησης, μέσα από το επίσημο κανάλι του Δήμου Λαρισαίων, στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://youtube.com/live/kVeT_-_Xcc4