Πρεμιέρα με θεατρική παράσταση για το Πολιτιστικό Καλοκαίρι 2026 στην πλατεία Δημαρχείου

Με τη συμμετοχή πλήθους δημοτών και επισκεπτών άνοιξε χθες το βράδυ η αυλαία του Πολιτιστικού Καλοκαιριού 2026 του Δήμου Φαρσάλων, με την πλατεία Δημαρχείου να γεμίζει για τη θεατρική παράσταση «Το Νόημα της Ζωής», η οποία χάρισε στο κοινό μια ξεχωριστή βραδιά γεμάτη γέλιο, συγκίνηση και προβληματισμό.

Οι πρωταγωνιστές Σταύρος Νικολαΐδης και Ασπασία Κοκόση, μέσα από μια διαφορετική θεατρική προσέγγιση που συνδυάζει στοιχεία θεατρικής αφήγησης, stand up comedy και διαδραστικής επικοινωνίας με τους θεατές, κατάφεραν να κερδίσουν το θερμό χειροκρότημα του κοινού, σηματοδοτώντας με τον καλύτερο τρόπο την έναρξη των φετινών πολιτιστικών εκδηλώσεων του δήμου.

Καλωσορίζοντας τους παρευρισκόμενους, ο δήμαρχος Φαρσάλων κ. Μάκης Εσκίογλου τόνισε πως το Πολιτιστικό Καλοκαίρι αποτελεί έναν θεσμό που φιλοδοξεί να δώσει χρώμα, ζωντάνια και δημιουργική ανάσα στις καλοκαιρινές βραδιές, υπογραμμίζοντας ότι ο πολιτισμός ενώνει τους ανθρώπους και πρέπει να είναι προσβάσιμος σε κάθε πολίτη, σε κάθε κοινότητα του δήμου.

Αναφέρθηκε ακόμη στο πλούσιο πρόγραμμα που περιλαμβάνει θεατρικές παραστάσεις, μουσικές εκδηλώσεις, δράσεις για τα παιδιά και ξεχωριστές βραδιές για όλες τις ηλικίες, ενώ ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη νέα πρωτοβουλία των προβολών κλασικών ταινιών της ΦΙΝΟΣ ΦΙΛΜ, που εντάσσεται για πρώτη φορά στο πρόγραμμα των εκδηλώσεων. Παράλληλα, ευχαρίστησε όλους όσοι συνέβαλαν στην προετοιμασία του προγράμματος και κάλεσε τους πολίτες να συμμετάσχουν ενεργά σε όλες τις δράσεις του καλοκαιριού.

Από την πλευρά του, ο αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Αθλητισμού κ. Γιάννης Βασιλείου επισήμανε ότι το φετινό πρόγραμμα σχεδιάστηκε με στόχο να προσφέρει ποιοτικές πολιτιστικές εμπειρίες όχι μόνο στην πόλη των Φαρσάλων αλλά και σε όλες τις κοινότητες του δήμου, ώστε κανείς να μη μείνει εκτός των εκδηλώσεων. Ευχαρίστησε επίσης όλους όσοι εργάζονται για τον προγραμματισμό και την υλοποίηση των εκδηλώσεων.

Η μεγάλη ανταπόκριση του κοινού στην πρεμιέρα του Πολιτιστικού Καλοκαιριού έδωσε ένα ιδιαίτερα θετικό πρώτο δείγμα για τη συνέχεια των εκδηλώσεων. Με το πρόγραμμα να περιλαμβάνει θεατρικές παραστάσεις, συναυλίες, δράσεις για τα παιδιά και, για πρώτη φορά, προβολές κλασικών ταινιών της ΦΙΝΟΣ ΦΙΛΜ, ο Δήμος Φαρσάλων φιλοδοξεί να διατηρήσει ζωντανό το πολιτιστικό αποτύπωμα του καλοκαιριού σε κάθε γωνιά της περιοχής.

Η επόμενη εκδήλωση είναι προγραμματισμένη για την Τετάρτη 15 Ιουλίου στις 21.30, με τη συναυλία των «The Swingin’ Cats», «Ήχοι και Μνήμες στον χρόνο», στην επετειακή μουσική βραδιά για τον ένα χρόνο λειτουργίας της Αρχαιολογικής Συλλογής Φαρσάλων.