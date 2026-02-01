Προβλήματα από την υπερχείλιση ρέματος στο Δαμάσι Τυρνάβου

Η υπερχείλιση του ρέματος Γαλογάβρα που διέρχεται μέσα από το χωριό του Δαμασίου μετά τις έντονες βροχοπτώσεις των τελευταίων ωρών, προκάλεσε προβλήματα και έντονη ανησυχία στους κατοίκους της περιοχής.

Το σοβαρότερο πρόβλημα εντοπίστηκε στην περιοχή του Αγίου Αθανασίου, όπου η ύπαρξη σύμφωνα με μαρτυρίες των κάτοικων ενός ημιτελούς τεχνητού αναχώματος – αντιπλημμυρικό έργο Περιφέρειας Θεσσαλίας που δεν ολοκληρώθηκε – λειτούργησε ως σημείο εκτροπής της ροής. Στο ακριβές σημείο διακοπής του έργου τα νερά κατευθύνθηκαν προς τον παρακείμενο αγροτικό δρόμο, ο οποίος χρησιμοποιείται καθημερινά από κτηνοτρόφους για τη μετάβασή τους στα μαντριά, με αποτέλεσμα να αποκοπεί η πρόσβαση. Η κατάσταση πλέον έχει εξομαλυνθεί με τη ροή του νερού να συνεχίζεται χωρίς να δημιουργεί άμεσο κίνδυνο για τον οικισμό.

Μετά από αίτημα της Δημοτικής Αρχής που εγκρίθηκε άμεσα από την τεχνική υπηρεσία της Περιφέρειας Θεσσαλίας, αποφασίστηκε και πραγματοποιήθηκε ελεγχόμενη διάνοιξη του αναχώματος, ώστε να αποκατασταθεί η φυσική απορροή των υδάτων με αποτέλεσμα να εκτονωθεί η πίεση στον αγροτικό δρόμο. Η αποκατάσταση της οδοποιίας με βαρύ υλικό (κορκάλες) από συνεργεία του Δήμου Τυρνάβου θα πραγματοποιηθεί αύριο με σκοπό ο δρόμος να αποδοθεί για ασφαλή διέλευση.

Στο σημείο από τις πρώτες πρωινές ώρες βρέθηκε κλιμάκιο της Δημοτικής Αρχής, ενώ ο Δήμαρχος Τυρνάβου Στέλιος Τσικριτσής επεσήμανε από το σημείο τις σοβαρές ελλείψεις στην Πολιτική Προστασία τόσο σε προσωπικό όσο και σε μέσα, αλλά και την απουσία από την κεντρική εξουσία ενός ολοκληρωμένου σχεδιασμού αντιπλημμυρικής προστασίας για την ουσιαστική προστασία των κατοίκων και της περιουσίας τους. Όπως τόνισε, τα σημερινά φαινόμενα αναδεικνύουν τις συνέπειες μιας πολιτικής που αντιμετωπίζει τα αναγκαία έργα με τη λογική του «κόστους – οφέλους».

Το Δαμάσι, ένα χωριό που έχει δοκιμαστεί επανειλημμένα τα τελευταία χρόνια, συνεχίζει να βρίσκεται αντιμέτωπο με την ανασφάλεια κάθε φορά που εκδηλώνονται έντονα καιρικά φαινόμενα.

Η ανάγκη για ολοκληρωμένο σχεδιασμό και υλοποίηση αντιπλημμυρικών έργων με κρατική ευθύνη για ουσιαστική θωράκιση της περιοχής παραμένει επιτακτική, ώστε να σταματήσει ο φόβος και η αγωνία των κατοίκων σε κάθε βροχόπτωση.

Εδώ και τώρα να αυξηθεί η κρατική χρηματοδότηση για να ολοκληρωθούν τα απαραίτητα έργα, να ενισχυθούν συνολικά οι υποδομές και το προσωπικό για την προστασία της ζωής και της περιουσίας του λαού της περιοχής μας, στο πλαίσιο ενός ολοκληρωμένου σχεδιασμού αντιμετώπισης των πλημμυρικών φαινομένων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οριακή υπήρξε η κατάσταση και στο ρέμα Αμπελώνα- Ροδιάς όπου στο ύψος τον Δελερίων χρειάστηκε η παρέμβαση μηχανημάτων του Δήμου. Από ην Αντιδημαρχία Πολιτικής Προστασίας εκφράζονται θερμότατες ευχαριστίες σε όσους συνέδραμαν και κυρίως στους εργαζόμενους του Δήμου εθελοντικά καλύπτουν κενά της πολιτικης προστασίας.