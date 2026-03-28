Προβληματισμός για την επάρκεια και τις τιμές των αμνοεριφίων ενόψει Πάσχα

Ακριβώς δύο εβδομάδες πριν από το Πάσχα, έκδηλος είναι ο προβληματισμός των εμπλεκομένων στην αγορά των αμνοεριφίων, τόσο για την επάρκεια αυτών όσο και για την διαμόρφωση των τιμών.

Υπό την σκιά του αφθώδους πυρετού που έχει πλήξει αρκετές περιοχές της χώρας με τελευταία τα κρούσματα να εμφανίζονται στη Μυτιλήνη, οι εμπλεκόμενοι φορείς μεταξύ των οποίων παραγωγοί, έμποροι, κτηνοτρόφοι κάνουν λόγο για μείωση της επάρκειας την Μεγάλη Εβδομάδα και για αύξηση στην τιμή του κιλού του αρνιού και κατσικιού που καταναλώνεται παραδοσιακή ανήμερα του Πάσχα.

Μέχρι και χθες σε κρεαταγορές μεγάλων πόλεων οι τιμές των αμνοεριφίων ξεκινούσαν από τα 12,5 ευρώ το κιλό.

Μια τιμή που πολύ δύσκολα εκτιμάται ότι θα παραμείνει τη Μεγάλη Εβδομάδα κι αυτό διότι αυτή τη στιγμή υπάρχει επάρκεια στα προϊόντα.

Τις επόμενες ημέρες σύμφωνα με τις εκτιμήσεις θα μειωθεί η επάρκεια, με αποτέλεσμα να αυξηθούν οι τιμές, οι οποίες προβλέπεται να είναι τσουχτερές, λόγω της αυξημένης ζήτησης και της περιορισμένης προσφοράς.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις κρεοπωλών η τιμή στα αμνοερίφια το επόμενο διάστημα θα αυξηθεί και θα κυμανθεί γύρω στα 18 ευρώ το κιλό.

Άγνωστο η ποσότητα αμνοεριφίων που θα διατεθεί για σφαγή ενόψει Πάσχα

Την ίδια στιγμή, δεν έχει οριστικοποιηθεί η ποσότητα των αμνοεριφίων που θα διαθέσουν οι κτηνοτρόφοι για σφαγή.

Ο μέσος όρος τιμής που θα πάρουν από τον έμπορο υπολογίζουν ότι θα είναι 10 ευρώ το κιλό.

kosmoslarissa.gr (Mε πληροφορίες από cnn.gr)