Προβολή ντοκιμαντέρ για τον Γιάννη Μόραλη στη Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας

Το βραβευμένο ντοκιμαντέρ από την Διεθνή Ένωση Κριτικών Κινηματογράφου (FIPRESCI) στο 8ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης (2006) «Ι. Μόραλης», σε σενάριο και σκηνοθεσία του Στέλιου Χαραλαμπόπουλου και μουσική του Νίκου Κυπουργού, θα προβληθεί στην Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας – Μουσείο Γ. Ι. Κατσίγρα την Τετάρτη 17 Ιουνίου 2026 και ώρα 8:00μμ. παρουσία της Χριστίνας Μόραλη και του Σπύρου Μοσχονά.

Με αφορμή την συμπερίληψη πρώιμου έργου του Γιάννη Μόραλη (1916-2009) στην μεγάλη έκθεση «Πρωτόλεια» του Μουσείου Μπενάκη (2025–2026) καθώς και την πρόσφατη έκδοση της μονογραφίας του Σπύρου Μοσχονά «Γιάννης Μόραλης. Μια άγουρη εκλογή» (2024), η εκδήλωση στρέφει το ενδιαφέρον της στα πρώτα βήματα του καλλιτέχνη.

Στα άδυτα του έργου αλλά και της ίδιας της προσωπικότητας του Γιάννη Μόραλη θα εισχωρήσουν οι προσκεκλημένοι στην εκδήλωση, η κεραμίστρια Χριστίνα Μόραλη, πρόεδρος του «Εργαστηρίου Γιάννης Μόραλης», και ο Σπύρος Μοσχονάς, Δρ ιστορικός της τέχνης και μελετητής του έργου του καλλιτέχνη.

Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι η συλλογή Γεωργίου Ι. Κατσίγρα περιλαμβάνει τρία πρώιμα έργα του Γιάννη Μόραλη, τα οποία θα παρουσιάσει και θα σχολιάσει ηΝικολέτα Τζάνη, Δρ ιστορικός της τέχνης και στέλεχος της Πινακοθήκης, αναδεικνύοντας την θέση τους στην καλλιτεχνική διαδρομή του δημιουργού.

Η εκδήλωση πραγματοποιείται σε συνεργασία με την «Εταιρεία μελέτης, έρευνας και προβολής της νεοελληνικής τέχνης / Εργαστήριο Γιάννης Μόραλης».

Ευχαριστίες στον σκηνοθέτη Στέλιο Χαραλαμπόπουλο για την παραχώρηση των δικαιωμάτων προβολής της ταινίας του.

Τετάρτη 17 Ιουνίου 2026

Ώρα έναρξης: 20:00

Διάρκεια ταινίας: 80΄

Είσοδος ελεύθερη.