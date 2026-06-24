Προβολή της ταινίας «Η Μπλε Μηλιά» από το Κέντρο Πρόληψης Π.Ε. Λάρισας

Το Κέντρο Πρόληψης Π.Ε. Λάρισας σε συνεργασία με τον ΕΟΠΑΕ, διοργανώνει μια ξεχωριστή κινηματογραφική βραδιά με την προβολή της ταινίας «Η Μπλε Μηλιά», την Δευτέρα 29 Ιουνίου 2026 στις 20.00, στην αίθουσα της στοάς Μανωλάκη.

Μια ταινία που μιλά για τη δύναμη των ανθρώπινων σχέσεων, την απώλεια, τη διαφορετικότητα, την ελπίδα, την αλληλεγγύη και τη σημασία της κοινότητας.

Μετά την προβολή θα ακολουθήσει ανοιχτή συζήτηση με το κοινό.

Η εκδήλωση πραγματοποιείται στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας κατά των Ναρκωτικών, με στόχο την ανάδειξη της σημασίας της πρόληψης, της ψυχοκοινωνικής υγείας και της κοινωνικής σύνδεσης.

Είσοδος ελεύθερη