Προβολή της ταινίας «Το Τελευταίο Σημείωμα» στο Δημοτικό Θέατρο «ΜΑΞΙΜ» – Μεγάλη συμμετοχή και έντονη συγκίνηση

Με μεγάλη προσέλευση πολιτών και έντονη συγκινησιακή φόρτιση πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 28 Απριλίου, στις 8:30 μ.μ., στο Δημοτικό Θέατρο «ΜΑΞΙΜ», η δωρεάν προβολή της ταινίας «Το Τελευταίο Σημείωμα».

Την εκδήλωση άνοιξε η Αντιδήμαρχος Πολιτισμού Ευγενία Μαμανού, η οποία απηύθυνε σύντομο χαιρετισμό, αναφερόμενη στη σημασία της ιστορικής μνήμης και στην ανάγκη διαρκούς υπεράσπισής της απέναντι στη λήθη και τη διαστρέβλωση.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε στην ομιλία της, «συναντιόμαστε σήμερα εδώ από μια βαθιά ανάγκη να κρατήσουμε ζωντανή τη μνήμη, να την υπερασπιστούμε και να αντλήσουμε από αυτή δύναμη και προσανατολισμό για το παρόν και το μέλλον». Με αφορμή την ταινία, η Αντιδήμαρχος στάθηκε στην εκτέλεση των 200 κομμουνιστών στην Καισαριανή την Πρωτομαγιά του 1944, τονίζοντας πως πρόκειται για «ένα από τα πιο συγκλονιστικά γεγονότα της σύγχρονης ιστορίας του λαού μας, αλλά και ένα διαχρονικό σύμβολο αξιοπρέπειας και αντίστασης». Για την προβολή είχαμε την τιμή να επικοινωνήσουμε με τον σκηνοθέτη Παντελή Βούλγαρη και τη σεναριογράφο Ιωάννα Καρυστιάνη, τους οποίους και καλέσαμε να βρίσκονται μαζί μας. Οι ίδιοι μας μετέφεραν τη χαρά και τη συγκίνησή τους για αυτή την πρωτοβουλία, χαιρετισαν την εκδήλωση και εξέφρασαν τη στήριξή τους σε τέτοιες προσπάθειες που κρατούν ζωντανή τη μνήμη και την ιστορική αλήθεια, ενώ, όπως μας ενημέρωσαν, δεν μπορεσαν να παρευρεθούν λόγω προβλημάτων υγείας, όμως είναι, με τον δικό τους τρόπο, παρόντες μέσα από το έργο τους και το μήνυμα που αυτό μεταφέρει.

Στο πλαίσιο της ομιλίας της, μεταξύ άλλων, ανέφερε πως οι εκτελεσμένοι της Καισαριανής «παρέμειναν όρθιοι μέχρι τέλους, αρνούμενοι να απαρνηθούν τις ιδέες τους, μετατρέποντας τη θυσία τους σε διαχρονικό παράδειγμα αγώνα και ιστορικής μνήμης», επισημαίνοντας παράλληλα την ανάγκη να αντιστεκόμαστε σε κάθε προσπάθεια εξίσωσης θυτών και θυμάτων ή παραχάραξης της ιστορίας.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στο ότι ανάμεσα στους 200 της Καισαριανής συγκαταλέγονται και αγωνιστές από την περιοχή του Τυρνάβου και της ευρύτερης περιοχής, όπως ο Τυρναβίτης Σωτήρης Ντάσιος, πρόεδρος εργατών γης, καθώς και ο Αμπελωνίτης Κώστας Παπανδρέου, άνθρωποι που συνδέθηκαν με τους κοινωνικούς και εργατικούς αγώνες της εποχής και βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή της ιστορικής αυτής διαδρομής.

Η Αντιδήμαρχος έκανε επίσης γνωστό ότι ανήμερα της Πρωτομαγιάς θα πραγματοποιηθούν τα αποκαλυπτήρια αναμνηστικής πλάκας στο 2ο Νηπιαγωγείο Τυρνάβου προς τιμήν του Σωτήρη Ντάσιου.

Η εκδήλωση χαιρετίστηκε με ιδιαίτερη συγκίνηση από το κοινό, ενώ η προβολή της ταινίας προκάλεσε έντονα συναισθήματα, καθώς το έργο του Παντελή Βούλγαρη «Το Τελευταίο Σημείωμα» αποτυπώνει με ευαισθησία και ιστορική ακρίβεια μια από τις πιο δραματικές στιγμές της Κατοχής.