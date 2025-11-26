Προειδοποιήσεις Κόκκαλη για εγκατάλειψη κρίσιμων αγροτικών έργων

Σε ιδιαίτερα αιχμηρό τόνο παρενέβη ο Τομεάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Βουλευτής Λάρισας του ΣΥΡΙΖΑ–Προοδευτική Συμμαχία κ. Βασίλης Κόκκαλης, κατά τη συζήτηση της επίκαιρης ερώτησής του για τον κίνδυνο απώλειας πολύτιμων αναπτυξιακών πόρων στη Θεσσαλία από τη Δράση Μ4.2.1 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014–2020.

Ο κ. Κόκκαλης κατηγόρησε ευθέως την κυβέρνηση πως, με τις καθυστερήσεις και την απουσία πραγματικών παρεμβάσεων, αφήνει δεκάδες επιχειρήσεις της πλημμυροπαθούς Θεσσαλίας εκτεθειμένες στον κίνδυνο να χάσουν χρηματοδότηση που δικαιούνται και που χρειάζονται περισσότερο από ποτέ.

Επισήμανε ότι τα έργα εντάχθηκαν ήδη από το 2018, όμως η άρνηση των τραπεζών να χρηματοδοτήσουν τα σχέδια, σε συνδυασμό με την καταστροφική πλημμύρα «Daniel», οδήγησαν σε τεράστιες καθυστερήσεις για λόγους ευθέως ανάλογους με ανωτέρα βία. «Δεν φταίνε οι επιχειρήσεις», τόνισε, υπογραμμίζοντας ότι η Θεσσαλία βρισκόταν σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης για ενάμιση χρόνο.

Ο πρώην υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων έκανε λόγο για απόλυτη ανάγκη είτε επίσημης παράτασης είτε δημιουργίας «Γέφυρας» προς τη νέα προγραμματική περίοδο, όπως ήδη συνέβη στα σχέδια βελτίωσης, ώστε να μη χαθούν πολύτιμες επενδύσεις. «Το ζητούμενο δεν είναι οι τυπικότητες, αλλά το αποτέλεσμα. Ένα και ένα κάνουν δύο: τα έργα πρέπει να συνεχιστούν και να ολοκληρωθούν», δήλωσε σε υψηλούς τόνους.

Η απάντηση του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Χρήστου Κέλλα, που επέμεινε ότι καμία νέα παράταση δεν μπορεί να δοθεί λόγω του τέλους της προγραμματικής περιόδου στις 31 Δεκεμβρίου 2025, μόνο πυροδότησε νέες εντάσεις. Ο ίδιος υποστήριξε ότι τα έργα μπορούν απλώς να «μεταφερθούν» στην επόμενη προγραμματική περίοδο, δίχως όμως να δίνει σαφές χρονοδιάγραμμα ή εγγύηση για το σύνολο των δικαιούχων.

Ο Κόκκαλης απάντησε ότι τα «ευεργετήματα» που παρουσίασε ο υφυπουργός δεν αποτελούν κυβερνητική πρωτοβουλία αλλά υποχρεώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παράλληλα, προειδοποίησε ότι η κυβέρνηση κρύβεται πίσω από διαδικαστικά προσκόμματα για να αποφύγει την ευθύνη των καθυστερήσεων.

«Δεν είναι λύση να περιγράφουμε τα προβλήματα. Λύση είναι να διασφαλίσουμε ότι ούτε ένα ευρώ δεν θα χαθεί από τη Θεσσαλία», τόνισε, κατηγορώντας την κυβέρνηση για αποσπασματικές παρεμβάσεις και έλλειψη ουσιαστικής πολιτικής βούλησης.

Η συζήτηση έκλεισε με τον Λαρισαίο βουλευτή να επιμένει πως η Θεσσαλία δεν αντέχει άλλη ολιγωρία και χρειάζεται άμεση, πρακτική και θεσμική λύση που θα προστατεύσει τις επιχειρήσεις και την τοπική αγροτική οικονομία.

