Προετοιμασία για τη νέα αντιπυρική περίοδο στον Δήμο Κιλελέρ

Διευρυμένη σύσκεψη πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο του Δήμου Κιλελέρ στη Νίκαια, ύστερα από πρωτοβουλία της αντιδημαρχίας Πολιτικής Προστασίας, με θέμα τη λήψη μέτρων πρόληψης και ετοιμότητας ενόψει της νέας αντιπυρικής περιόδου.

Στη σύσκεψη αποφασίστηκε όλοι οι καλλιεργητές σιτηρών καθώς και οι κτηνοτρόφοι του Δήμου Κιλελέρ μετά τον αλωνισμό να προβούν στη δημιουργία αντιπυρικών ζωνών στα αγροτεμάχιά τους και στα ποιμνιοστάσιά τους. Ιδιαίτερα όσων τα κτήματα βρίσκονται πλησίον των οικισμών, των χέρσων ορεινών εκτάσεων και των αλσυλίων του Δήμου για την προστασία τους από τις πυρκαγιές που θα εκδηλωθούν.

Στην εισήγησή του ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Τριαντάφυλλος Τσινούλης μεταξύ των άλλων τόνισε ότι « …είναι επιτακτική ανάγκη η συνεργασία των δημοτών του Δήμου Κιλελέρ με τους προέδρους των κοινοτήτων έτσι ώστε να υπάρχει άμεση κινητοποίηση σε περίπτωση φωτιάς. Το Συντονιστικό Τοπικό Όργανο του Δήμου Κιλελέρ για την πυροπροστασία θα βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με την Πυροσβεστική, την Αστυνομία και το Δασαρχείο για τον καλύτερο συντονισμό των ενεργειών και την αντιμετώπιση των πυρκαγιών εν τη γενέση τους.

Οι πρόεδροι των κοινοτήτων πρέπει να συνεργαστούν με την Πυροσβεστική και να υποδείξουν εναλλακτικές λύσεις άντλησης νερού από ιδιωτικές πομόνες εάν και εφόσον χρειαστεί.Οι πρόεδροι επίσης πρέπει να μεριμνήσουν να υπάρχουν ομάδες εθελοντών και διαθέσιμα τρακτέρ στα χωριά τους τα οποία, σε συνεργασία με την Πυροσβεστική, θα μπορούν να παρεμβαίνουν στην κατάσβεση πιθανής φωτιάς. Από την πλευρά του ο Δήμος Κιλελέρ ξεκίνησε και συνεχίζει τη συντήρηση δασικών κι αγροτικών οδικών δικτύων με τη συνδρομή χωματουργικών μηχανημάτων του και τη διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών με ερπυστριοφόρα οχήματα στις περιοχές Βουναίνων, Ψυχικού και Καραντάου. Προέβη ήδη στον έλεγχο και τη συντήρηση των πυροσβεστικών υδροστομίων (πυροσβεστικοί κρουνοί) καθώς και των δημοτικών γεωτρήσεων ενώ σχεδιάζεται να μετατραπεί άμεσα η υδροφόρα του Δήμου σε επικουρικό όχημα πυρόσβεσης.

Επίσης συστηματικά καθαρίζει την άγρια βλάστηση για να μειώσει στο ελάχιστο τον κίνδυνο πυρκαγιάς από τα αγριόχορτα. Με το συντονισμό, τη στενή συνεργασία αλλά και τον σαφή καθορισμό των ρόλων των εμπλεκόμενων φορέων, την υπευθυνότητα όλων μας και του καθενός ξεχωριστά, θα μειωθεί στο ελάχιστο ο κίνδυνος από τις πυρκαγιές του καλοκαιριού».

Σε παρέμβασή του ο Δήμαρχος Κιλελέρ Θανάσης Νασιακόπουλος αναφέρθηκε στην άψογή συνεργασία με την Πυροσβεστική Υπηρεσία τα προηγούμενα χρόνια.

Από την πλευρά του ο διοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Νομού Λάρισας Γεώργιος Βαρδάτσικος,αναφέρθηκε σε θέματα πυροπροστασίας, κατέγραψε επίσης ζητήματα που αφορούν στον καθαρισμό των οικοπέδων εντός των οικισμών τα οποία κατά τους θερινούς μήνες αποτελούν εν δυνάμει εστίες πυρκαγιάς και δήλωσε ότι οχήματα της υπηρεσίας θα περιπολούν έτσι ώστε να επιτυγχάνεται υψηλή επιστασία καθ’ όλη την αντιπυρική περίοδο. Ο κ. διοικητής ενημέρωσε επίσης τους μετέχοντες στη σύσκεψη ότι η Πυροσβεστική Υπηρεσία διαθέτει δύο οχήματα, τα οποία θα είναι σταθμευμένα στις τοπικές κοινότητες του Κιλελέρ και των Νέων Καρυών για άμεση παρέμβασή τους σε περίπτωση πυρκαγιάς και ένα στην Κοινότητα των Βουναίνων σε ημέρες υψηλής επικινδυνότητας.

Παρεμβάσεις στη σύσκεψη έκαναν ο Διοικητής του ΑΤ Κιλελέρ Αθανάσιος Μπαντής, και η Δασάρχης Λάρισας Αναστασία Μπάκαβου με σαφείς προτάσεις τους για την αποτελεσματικότερη πυροπροστασία στο Δήμο.

Ακολούθησε διεξοδική συζήτηση κατά την οποία οι συμμετέχοντες κατέθεσαν τις απόψεις τους για την καλύτερη οργάνωση των αντιπυρικών μέτρων. Στη σύσκεψη πήραν μέρος οι Αντιδήμαρχοι Σ. Θεοχαρόπουλος, Απ. Μαξιμιάδης, Σ. Νταφόπουλος, Ε. Παπαγιανούλης και Χ. Τσιχίτας, ο Δ/κτης του 1ου Π.Σ. Λάρισας Ν. Γκουτζέλας, η Δ/ντρια Τ.Ε. ΔΕΥΑΚ Κ. Μιχοπούλου, ο Χ. Λεϊλετζόγλου από το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Λάρισας, ο Ν. Κόρκας από τη ΔΕΥΑΛ, ομάδα εθελοντών της ΕΟΔΥΑ, Πρόεδροι ΤΚ του Δήμου και υπηρεσιακοί παράγοντες του Δήμου Κιλελέρ.