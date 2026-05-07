Προετοιμασίες στον Δήμο Φαρσάλων για την αντιπυρική περίοδο

Σύσκεψη με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων πραγματοποιήθηκε χθες Τετάρτη στον Δήμο Φαρσάλων, στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου, παρουσία του δημάρχου κ. Μάκη Εσκίογλου, με αντικείμενο την προετοιμασία ενόψει της θερινής και αντιπυρικής περιόδου.

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης, ο προϊστάμενος Πολιτικής Προστασίας του δήμου κ. Τάσος Λιαπής παρουσίασε τις προπαρασκευαστικές ενέργειες που έχουν ήδη δρομολογηθεί από τον δήμο για την αντιμετώπιση πιθανών περιστατικών πυρκαγιάς. Παράλληλα, ενημέρωσε τους συμμετέχοντες για τα διαθέσιμα μηχανήματα και τον εξοπλισμό που μπορούν να αξιοποιηθούν σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στην ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού, καθώς έχουν ήδη πραγματοποιηθεί προσλήψεις εποχικού προσωπικού για τις ανάγκες πυροπροστασίας του αισθητικού άλσους, τον καθαρισμό πρασίνου και τη γενικότερη φροντίδα των κοινόχρηστων χώρων του δήμου.

Από την πλευρά του, ο διοικητής Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Λάρισας κ. Γεώργιος Βαρδάτσικος πέραν του προγραμματισμού ενεργειών της υπηρεσίας, υπογράμμισε την ανάγκη ευρείας ενημέρωσης των πολιτών και ιδιαίτερα των αγροτών σχετικά με τα μέτρα πρόληψης και τις ενέργειες που πρέπει να ακολουθούνται σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς. Τόνισε ακόμη ότι οι εθελοντικές ομάδες θα πρέπει να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα καθ’ όλη τη διάρκεια της θερινής περιόδου, ενώ επισήμανε πως απαιτείται μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας με στόχο την ενίσχυση του εθελοντισμού και την αύξηση των ενεργών εθελοντών.

Σε δήλωσή του μετά το πέρας της σύσκεψης, ο δήμαρχος Φαρσάλων κ. Μάκης Εσκίογλου ανέφερε: «Η προστασία της ανθρώπινης ζωής, της περιουσίας των πολιτών και του φυσικού περιβάλλοντος αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα για τον Δήμο Φαρσάλων. Με σωστή προετοιμασία, συνεργασία όλων των φορέων και υπευθυνότητα από τους πολίτες μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά τις προκλήσεις της αντιπυρικής περιόδου».

Σημειώνεται πως προχθές Τρίτη, πραγματοποιήθηκε αντίστοιχη σύσκεψη με τους προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων, στο πλαίσιο της διαρκούς συνεργασίας και με στόχο τον καλύτερο δυνατό συντονισμό για την αντιπυρική περίοδο.