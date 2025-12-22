Προληπτικές ιατρικές εξετάσεις σε Δελέρια και Ροδιά

Με στόχο την άμεση και ουσιαστική φροντίδα των πολιτών, οι Κινητές Ομάδες Υγείας (ΚΟΜΥ) του Υπουργείου Υγείας και του ΕΟΔΥ, σε συνεργασία με τις κοινωνικές δομές του Δήμου Τυρνάβου (Κέντρο Κοινότητας, Βοήθεια στο Σπίτι & ΚΑΠΗ), υλοποίησαν πρόγραμμα προληπτικών εξετάσεων για τους κατοίκους των Δ.Κ. Δελερίων και Ροδιάς τη Δευτέρα 15 και την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025.

Οι εξετάσεις πραγματοποιήθηκαν στον χώρο των Ιατρείων, προσφέροντας πολύτιμες υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.

Συγκεκριμένα, οι κάτοικοι των 2 αυτών περιοχών είχαν τη δυνατότητα να μετρήσουν την αρτηριακή τους πίεση, τον κορεσμό, καθώς και να υπολογίσουν τον Δείκτη Μάζας Σώματος (BMI)λαμβάνοντας συμβουλές από την Ιατρό κα Τσερώνη Αθηνά και το προσωπικό των ΚΟΜΥ.

Για πληροφορίες αναφορικά με τις δράσεις του Βοήθεια στο Σπίτι και το ΚΑΠΗ, τηλ: 2492305014, email: kapityrnavou@yahoo.gr και dokou@tirnavos.gr.

Για πληροφορίες αναφορικά με τις δράσεις του Κέντρου Κοινότητας, τηλ: 2492350315, email: kentrokoinotitasdt@gmail.com.

Το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Τυρνάβου εντάσσεται στο Πρόγραμμα «Θεσσαλία 2021-2027» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ (ΕΚΤ+).