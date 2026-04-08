Προσκυνηματική εκδρομή στην Ι.Μ. Αγίας Τριάδας Μετεώρων

Επίσκεψη στη Ιερά Μονή Αγίας Τριάδας Μετεώρων, πραγματοποιήθηκε την Μεγάλη Τρίτη 7 Απριλίου 2026, από την Τοπική Διοίκηση Λάρισας της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών.

Στο σχετικό δελτίο Τύπου αναφέρονται τα εξής:

“Οι συνάδελφοι είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν την κατανυκτική Ακολουθία του Νυμφίου και να προετοιμαστούν για την Σταύρωση και Ανάσταση του Κυρίου. Τους επισκέπτες της Μονής υποδέχθηκε ο Ηγούμενος πατέρας Δομέτιος που μας ξενάγησε στους χώρους αυτής και μας καθοδήγησε πνευματικά με τις συμβουλές του.

Προ της αφίξεως μας επισκεφθήκαμε την κωμόπολη της Καλαμπάκας για στιγμές χαλάρωσης και αναψυχής.

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε ιδιαίτερα την Προϊσταμένη της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Λάρισας κα. Ρουμπίνη Λεονταρή που μας συνόδευσε, καθώς και την Τοπική Διοίκηση Τρικάλων για την υποδοχή και την φιλοξενία.”