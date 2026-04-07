“Προσκυνούμεν Σου τα Πάθη” από τη χορωδία “musicArte”

Στην κορύφωση του Θείου Δράματοςμε τα Πάθη και την Ανάσταση του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, συμμετέχει και τη φετινή χρονιά, ο Μουσικός Σύλλογος Ελασσόνας «musicArte» στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Δημητρίου Ελασσόνας.

Αυτή την ιδιαίτερη τοπική μουσική παράδοση κατά τις Ακολουθίες της Μεγάλης Εβδομάδας, που μετρά ήδη δεκαέξι (16)συναπτά έτη, εμπνεύστηκε ο μακαριστός Μητροπολίτης Ελασσόνας κυρός Βασίλειος και συνεχίζει με ιδιαίτερη θέρμη ο Μητροπολίτης κ.κ. Χαρίτων, όπου μετά από προτροπή του, μαζί με την Νεανική Χορωδία “musicArte” ψάλει και η Μικτή Τετράφωνη Χορωδία του συλλόγου δημιουργώντας ένα φωνητικό σύνολο εξήντα (60) μικρών και μεγάλων χορωδών.

Τα χορωδιακά σύνολα «musicArte»θα ψάλλουν τη Μεγάλη Πέμπτη 9Απριλίου 2026, κατά την Ακολουθία των Αγίων και Αχράντων Παθών το γνωστό αντίφωνο «Σήμερον κρεμάται επί ξύλου» του Θεμιστοκλή Πολυκράτη (1863-1926).

Ο συνθέτης, ο οποίος καθιέρωσε την “acapella” τετραφωνία δυτικού τύπου στην ελληνική ορθόδοξη εκκλησιαστική μουσική. Η τετράφωνη χορωδιακή προσαρμογή για παιδικό και μικτό χορωδιακό σύνολο, σεβόμενη την πρωτότυπη εναρμόνιση για ανδρική χορωδία και τις μελωδικές γραμμές του εξαιρετικά κατανυκτικού έργου του Πολυκράτη, έγινε από τον μαέστρο Κωνσταντίνο Μάτη.

Την επομένη, κατά την Ακολουθία του Επιταφίου, χοροστατούντος του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη Ελασσόνας κ.κ. Χαρίτωνα, οι νεανικές «αγγελικές» φωνές θα ενωθούν με τους χορωδούς της μικτής χορωδίας του συλλόγου και σε «αντιφωνία» με τη συμμετοχή της εξαιρετικής υψιφώνου κ. Μαρίας Ναλμπάνη (υπεύθυνης καθηγήτριας των μουσικών εργαστηρίων musicArte), θα ψάλλουν τα «Εγκώμια της Αγίας και Μεγάλης Παρασκευής», σύμφωνα με το βυζαντινό ύφος, προσδίδοντας ξεχωριστή ατμόσφαιρα στον επιτάφιο θρήνο.

Τη διεύθυνση και διδασκαλία των χορωδιακών συνόλων έχει ο μαέστρος Κωνσταντίνος Μάτης.