Προσλήψεις έξι συμβασιούχων στον Δήμο Φαρσάλων

Ο Δήμος Φαρσάλων ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (8 μήνες), συνολικά 6 ατόμων για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα.

Ειδικότητες:

ΥΕ Συνοδών Απορριμματοφόρων (4)

ΔΕ Οδηγών (2)

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, ΝΕΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Φαρσάλων, Πατρόκλου 3, Φάρσαλα, Τ.Κ. 40300, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, Διοικητικής Μέριμνας και Διαφάνειας, υπόψη κας Παντζαβέλη Βασιλικής (τηλ. επικοινωνίας: 2491350118).

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