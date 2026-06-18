Προσλήψεις τριών επικουρικών γιατρών στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο

Για την κάλυψη αναγκών και την ενίσχυση του ιατρικού δυναμικού του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας, ο Διοικητής της 5ης Υ.ΠΕ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας κ. Φώτης Σερέτης, ανακοινώνει την πρόσληψη τριών (3) επικουρικών ιατρών.

Ειδικότερα πρόκειται για πρόσληψη δύο (2) ιατρών ειδικότητας Παθολογίας και ενός (1) ιατρού ειδικότητας Παιδιατρικής.

Η διάρκεια των συμβάσεων είναι 24μηνη και η ανάληψη υπηρεσίας από τους ιατρούς θα είναι άμεση, συμβάλλοντας στη στελέχωση της Παθολογικής Κλινικής και της Μονάδας Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών, αντίστοιχα.