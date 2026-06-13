Προσπάθησαν να εξαπατήσουν ιδιοκτήτρια ραφείου στη Λάρισα – Πως τους παγίδευσε

Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας σε συνεργασία με αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Παντελεήμονα εξιχνιάστηκε περίπτωση απόπειρας απάτης και σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος δύο ατόμων, από τους οποίους μία 43χρονη και ένας ανήλικος.

Ειδικότερα, όπως καταγγέλθηκε, την 24-05-2026, ιδιοκτήτρια ραφείου δέχτηκε γραπτό μήνυμα μέσω διαδικτυακής εφαρμογής από άγνωστο άνδρα, με το οποίο συμφωνήθηκε η κατάθεση του χρηματικού ποσού των 3.000 ευρώ σε τραπεζικό της λογαριασμό προκειμένου έπειτα να αποστείλει ενδύματα.

Μετά την αποστολή εμφανώς πλαστής φωτοτυπίας απόδειξης τραπεζικής κατάθεσης χρηματικού ποσού 3.050 ευρώ, μέσω εφαρμογής χρηματικών συναλλαγών, προς την ιδιοκτήτρια του ραφείου, αυτή προέβη στην αποστολή δέματος κενού περιεχομένου με προορισμό την Αθήνα, με υπεραστικό λεωφορείο.

Κατά την παραλαβή του εν λόγω δέματος από τους δράστες την 4-06-2026, αυτοί ακινητοποιήθηκαν από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Παντελεήμονα.

Κατασχέθηκε το προαναφερόμενο δέμα.