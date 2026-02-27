Προστασία των μελισσών κατά την περίοδο της ανθοφορίας

Με αφορμή την έναρξη της περιόδου ανθοφορίας των καλλιεργειών, το Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης και Αστικού – Περιαστικού Πρασίνου, του Δήμου Τεμπών υπενθυμίζει στους παραγωγούς την ανάγκη προστασίας των μελισσών από τους χημικούς ψεκασμούς.

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται παγκοσμίως σημαντική μείωση των πληθυσμών των μελισσών, η οποία οφείλεται σε πολλούς παράγοντες, όπως η κλιματική αλλαγή και η εντατικοποίηση της γεωργίας, με κυριότερο την αυξημένη χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

Η δηλητηρίαση των μελισσών λόγω μη ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων αποτελεί σοβαρό πρόβλημα, καθώς επηρεάζει αρνητικά τόσο την παραγωγή μελισσοκομικών προϊόντων όσο και την επικονίαση των καλλιεργειών, οδηγώντας τελικά σε μείωση της αγροτικής παραγωγής.

Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα που είναι επικίνδυνα για τις μέλισσες φέρουν σχετικές ενδείξεις στην ετικέτα τους. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στη χρήση εντομοκτόνων, καθώς οι μέλισσες κινδυνεύουν όταν:

συλλέγουν μολυσμένο νέκταρ, γύρη ή νερό,

εκτίθενται σε ψεκαστικό νέφος,

έρχονται σε επαφή με ψεκασμένες επιφάνειες.

Η αρμονική συνύπαρξη και συνεργασία παραγωγών και μελισσοκόμων είναι προς όφελος και των δύο κλάδων. Για τον λόγο αυτό, επισημαίνονται τα εξής:

Οδηγίες προς τους παραγωγούς

Έγκαιρη ενημέρωση μελισσοκόμων

Οι επαγγελματίες χρήστες γεωργικών φαρμάκων οφείλουν να ενημερώνουν εγγράφως τους μελισσοκόμους της περιοχής τουλάχιστον 48 ώρες πριν τον ψεκασμό, ώστε να ληφθούν μέτρα προστασίας. Σήμανση μελισσοκομείων

Συστήνεται στους μελισσοκόμους η ανάρτηση σε εμφανές σημείο του κωδικού εκμετάλλευσης και στοιχείων επικοινωνίας. Έλεγχος παρουσίας μελισσών

Πριν από κάθε ψεκασμό, οι παραγωγοί πρέπει να ελέγχουν τη δραστηριότητα των μελισσών. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στο μελίτωμα αφίδων, που τις προσελκύει. Τήρηση οδηγιών χρήσης

Οι οδηγίες της ετικέτας των φυτοπροστατευτικών προϊόντων πρέπει να τηρούνται αυστηρά. Η μη συμμόρφωση επιφέρει διοικητικές και ποινικές κυρώσεις. Απαγόρευση ψεκασμών σε ανθοφορία

Απαγορεύεται η χρήση μελισσοτοξικών προϊόντων σε ανθισμένες καλλιέργειες ή ζιζάνια, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στην ετικέτα. Προτείνεται η κοπή των ζιζανίων αντί της χημικής καταπολέμησης. Χρήση εγκεκριμένων σκευασμάτων

Κατά την ανθοφορία επιτρέπεται μόνο η χρήση μη μελισσοτοξικών, εγκεκριμένων προϊόντων, εφόσον αυτό αναγράφεται στην ετικέτα. Προσοχή πριν την ανθοφορία

Αποφεύγεται η χρήση διασυστηματικών ή μακράς διάρκειας υπολειμματικότητας σκευασμάτων που είναι επικίνδυνα για τις μέλισσες. Αποφυγή συνδυασμών σκευασμάτων

Η ανάμιξη φυτοπροστατευτικών προϊόντων μπορεί να αυξήσει τη μελισσοτοξικότητα, ιδίως σε συνδυασμούς με πυρεθροειδή εντομοκτόνα. Χρονισμός ψεκασμών

Οι ψεκασμοί πρέπει να πραγματοποιούνται κατά προτίμηση τις βραδινές ώρες, μετά τη δύση του ηλίου. Εναλλακτικές ώρες εφαρμογής

Σε περίπτωση ημερήσιου ψεκασμού, προτείνεται να γίνεται νωρίς το πρωί (έως τις 08:00) ή σε συνθήκες συννεφιάς και χαμηλών θερμοκρασιών. Καιρικές συνθήκες

Χαμηλές θερμοκρασίες και υψηλή υγρασία αυξάνουν την υπολειμματικότητα, ενώ υψηλές θερμοκρασίες ενισχύουν τη μελισσοτοξικότητα. Αποφυγή ψεκαστικού νέφους

Απαιτείται σωστή ρύθμιση και συντήρηση του εξοπλισμού και αποφυγή ψεκασμών σε έντονους ανέμους. Καλλιέργειες μεγάλης ανθοφορίας

Σε καλλιέργειες όπως βαμβάκι και κηπευτικά, επιτρέπονται ψεκασμοί κατά την ανθοφορία μόνο με τη λήψη μέτρων: