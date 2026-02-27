Προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στον Βόλο παρουσία Μητσοτάκη

Στον Βόλο αναμένεται μέσα στον Μάρτιο, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος θα δώσει το παρών στις εργασίες του τρίτου προσυνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, που θα φιλοξενηθεί στην πόλη.

Πρόκειται για το πρώτο, μετά από πολλά χρόνια, προσυνέδριο του κόμματος που θα διεξαχθεί στον Βόλο, σε επίπεδο Θεσσαλίας, και το πιθανότερο είναι να φιλοξενηθεί στο ξενοδοχείο «Ξενία».

Πληροφορίες αναφέρουν ότι το τρίτο προσυνέδριο θα διεξαχθεί μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Μαρτίου, με πιθανότερες ημερομηνίες, την 11η ή 12η Μαρτίου, κάτι που εξαρτάται και από το πρόγραμμα του πρωθυπουργού και αναμένεται να «κλειδώσει» τις επόμενες ημέρες.

Το θέμα της ανάπτυξης αλλά και της αγροτικής ανάπτυξης, αναμένεται να βρεθούν στο επίκεντρο των εργασιών του προσυνεδριακού διαλόγου στον Βόλο, στον οποίο θα συμμετέχουν μεταξύ άλλων και από πλευράς Μαγνησίας, οι 17 σύνεδροι που έχουν εκλεγεί και εξ οφίτσιο οι βουλευτές, κομματικά στελέχη και αιρετοί της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – μέλη του κόμματος.

Ο Βόλος θα είναι ο τρίτος σταθμός του προσυνεδριακού διαλόγου της Ν.Δ. σε επίπεδο Θεσσαλίας, ενόψει του 16ου Τακτικού Συνεδρίου του κόμματος, που θα διεξαχθεί τον ερχόμενο Μάιο και συγκεκριμένα από τις 15 έως τις 17, στην Αθήνα, με τη συμμετοχή περισσότερων των 3.000 συνέδρων.

Σημειώνεται ότι τα προηγούμενα χρόνια, προσυνέδρια του κόμματος φιλοξενούνταν στη Λάρισα και αυτό είναι το πρώτο, μετά από πολλά χρόνια, που θα διεξαχθεί στον Βόλο, όπου, πριν ακόμη γίνουν επίσημες ανακοινώσεις, επικρατεί οργανωτικός πυρετός.

Ιδιαίτερης σημασίας είναι η παρουσία του προέδρου της Νέας Δημοκρατίας και πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος την τελευταία τριετία έχει επισκεφθεί τρεις φορές την ευρύτερη περιοχή. Πέρυσι, τον Ιούνιο είχε επίσης βρεθεί στη Μαγνησία και συγκεκριμένα στο Βελεστίνο και είχε επισκεφθεί εργοστάσια στην βιομηχανική περιοχή του Βόλου, ενώ είχε προηγηθεί επίσκεψή του στον Βόλο, το 2023 μετά τις καταστροφικές πλημμύρες που είχαν πλήξει την πόλη.

ΕΛ. ΧΑΝΟΥ TAXYΔΡΟΜΟΣ