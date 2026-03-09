Προσυνεδριακή εκδήλωση του ΠαΣοΚ στη Λάρισα

Η Ν.Ο.Ε.Σ. Λάρισας του ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής διοργανώνει μεγάλη προσυνεδριακή εκδήλωση διαλόγου με θέμα «Η εναλλακτική – προοδευτική πρόταση διακυβέρνησης».

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί σήμερα Δευτέρα 9 Μαρτίου και ώρα 19:00, στο Κέντρο Φρούριο, στη Λάρισα.

Κεντρικοί ομιλητές θα είναι ο Γραμματέας της Κ.Ο.Ε.Σ. Γιάννης Βαρδακαστάνης και το μέλος της Πολιτικής Γραμματείας της Κ.Ο.Ε.Σ. Όλγα Μαρκoγιαννάκη.

Η εκδήλωση εντάσσεται στο πλαίσιο του προσυνεδριακού διαλόγου του κόμματος, με στόχο την ουσιαστική συζήτηση με τα μέλη και τους πολίτες για τις προκλήσεις της εποχής, καθώς και για τη διαμόρφωση μιας σύγχρονης και προοδευτικής πρότασης διακυβέρνησης για τη χώρα.

Η Ν.Ο.Ε.Σ. Λάρισας καλεί τα μέλη, τους φίλους του κινήματος, αλλά και κάθε πολίτη που ενδιαφέρεται για τον δημόσιο διάλογο να συμμετάσχουν ενεργά στη διαδικασία.