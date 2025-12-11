Προσφορά απορρυπαντικών από το Fashion City Outlet στο Κοινωνικό Παντοπωλείο

Το εμπορικό κέντρο “Fashion City Outlet” προσέφερε σημαντική ποσότητα απορρυπαντικών στο Κοινωνικό Παντοπωλείο της Αντιδημαρχίας Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας του Δήμου Λαρισαίων για τις ανάγκες των εξυπηρετούμενων του Κοινωνικού Παντοπωλείου.

Τα προϊόντα παρέδωσαν η marketing manager center κα Eλένη Λιακοπούλου, η shopping manager center κα Μαρία Γρηγοριάδη και ο operations manager center κος Θωμάς Χαϊδας οι οποίοι επεσήμαναν ότι «Το εμπορικό κέντρο Fashion City Outlet έδειξε εμπράκτως κι αυτή τη χρονιά την κοινωνική του ευαισθησία με δράσεις που στόχευσαν στην ενίσχυση των ευάλωτων συμπολιτών μας”.

Τα προϊόντα παρέλαβαν τα στελέχη του Κοινωνικού Παντοπωλείου οι οποίοι τους ευχαρίστησαν για την πρωτοβουλία αυτή.

Υπενθυμίζεται ότι το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Λαρισαίων, αποτελεί μια δομή χρηματοδοτούμενη απευθείας από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Θεσσαλία 2021-2027», ενώ παρέχει επισιτιστική και υλική βοήθεια σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού.

Όσοι επιθυμούν να συνδράμουν στην προσπάθεια αυτή, μπορούν να επικοινωνούν με το Κοινωνικό Παντοπωλείο, στο τηλέφωνο 2410255876 ή να επισκέπτονται τα γραφεία της Δομής, στη διεύθυνση Μανωλάκη 9 – 11 (εντός στοάς).