Προσφορά από τη Συντεχνία Αρτοποιών Λάρισας στο Κοινωνικό Παντοπωλείο

Η Συντεχνία Αρτοποιών Ν. Λάρισας προσέφερε γλυκίσματα στο Κοινωνικό Παντοπωλείο της Αντιδημαρχίας Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας του Δήμου Λαρισαίων με αφορμή τις εορτές των Χριστουγέννων.

Τα γλυκίσματα παρέδωσαν ο πρόεδρος των Αρτοποιών Ν. Λάρισας κ. Αλέξανδρος Γκούλιος ο οποίος επεσήμανε ότι “η Συντεχνία Αρτοποιών βρίσκεται και θα συνεχίσει να βρίσκεται δίπλα σε τέτοιου είδους πρωτοβουλίες που έχουν σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των συμπολιτών μας” , καθώς και η γραμματέας της Συντεχνίας κα Έλενα Καρέλια.

Στην παραλαβή της δωρεάς παρευρέθηκε ο Δήμαρχος Λαρισαίων κ. Αθανάσιος Μαμάκος, ο οποίος εξέφρασε θερμές ευχαριστίες στους Αρτοποιούς και σε όλους όσους στηρίζουν το έργο του Κοινωνικού Παντοπωλείου .Επιπλέον τόνισε ότι “με τη συμβολή φορέων, επιχειρήσεων και απλών πολιτών παρέχουμε στήριξη στις οικογένειες που δοκιμάζονται, ιδιαίτερα τις γιορτινές αυτές ημέρες”.

Τα γλυκίσματα παρέλαβαν τα στελέχη του Κοινωνικού Παντοπωλείου.

Υπενθυμίζεται ότι το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Λαρισαίων, αποτελεί μια δομή χρηματοδοτούμενη απευθείας από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Θεσσαλία 2021-2027», ενώ παρέχει επισιτιστική και υλική βοήθεια σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού.

Όσοι επιθυμούν να συνδράμουν στην προσπάθεια αυτή, μπορούν να επικοινωνούν με το Κοινωνικό Παντοπωλείο, στο τηλέφωνο 2410255876 ή να επισκέπτονται τα γραφεία της Δομής, στη διεύθυνση Μανωλάκη 9 – 11 (εντός στοάς).