Προσφορά βιβλίων από το ΠΟΚΕΛ στο 16ο Δημοτικό Σχολείο Λάρισας

Το Πολιτιστικό Κέντρο Εκπαιδευτικών νομού Λάρισας – ΠΟΚΕΛ θα προσφέρει βιβλία στο 16ο Δημοτικό Σχολείο Λάρισας, μετά από πρόσκληση της διευθύντριας Παναγιώτας Δραγατογιάννη και πρωτοβουλία του εκπαιδευτικού Γρηγόρη Στεργίου, προκειμένου να ενισχυθεί η σχολική βιβλιοθήκη με νέους τίτλους βιβλίων.

Το ΠΟΚΕΛ συνεχίζει να προσφέρει βιβλία σε σχολεία και σχολικές βιβλιοθήκες, σε Συλλόγους και Φορείς, που βρίσκονται σε κεντρικές κι απομακρυσμένες περιοχές του νομού και της χώρας.

Όποιος ενδιαφέρεται να συμμετάσχει σ’ αυτή τη δράση προσφοράς του ΠΟΚΕΛ, μπορεί να ενημερωθεί από τον υπεύθυνο, στο κινητό: 6983444094.