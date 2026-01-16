Προσφορά γευμάτων στο Κοινωνικό Παντοπωλείο Λάρισας

Η Κινητή Μονάδα Παρέμβασης STREETWORK ΕΟΠΑΕ στη Λάρισα προσέφερε γεύματα στο Κοινωνικό Παντοπωλείο της Αντιδημαρχίας Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας του Δήμου Λαρισαίων ενόψει των εορτών των Χριστουγέννων με σκοπό την στήριξη των συμπολιτών μας που βρίσκονται σε ανάγκη.

Τα γεύματα παρελήφθησαν από τα στελέχη του Κοινωνικού Παντοπωλείου οι οποίοι ευχαρίστησαν το φορέα για την προσφορά.

Υπενθυμίζεται ότι το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Λαρισαίων, αποτελεί μια δομή χρηματοδοτούμενη απευθείας από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Θεσσαλία 2021-2027», ενώ παρέχει επισιτιστική και υλική βοήθεια σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού.

Όσοι επιθυμούν να συνδράμουν στην προσπάθεια αυτή, μπορούν να επικοινωνούν με το Κοινωνικό Παντοπωλείο, στο τηλέφωνο 2410255876 ή να επισκέπτονται τα γραφεία της Δομής, στη διεύθυνση Μανωλάκη 9 – 11 (εντός στοάς).