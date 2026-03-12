Προσφορά ειδών πρώτης ανάγκης στο Κοινωνικό Παντοπωλείο Λάρισας

Η Enaon, Εταιρεία Βιώσιμων Δικτύων, στο πλαίσιο του προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης που υλοποιεί με στόχο τη στήριξη των τοπικών κοινωνιών στις περιοχές όπου δραστηριοποιείται, προσέφερε είδη πρώτης ανάγκης στο Κοινωνικό Παντοπωλείο της Αντιδημαρχίας Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας του Δήμου Λαρισαίων.

Στην παραλαβή των προϊόντων παρευρέθηκε η Διευθύντρια Επικοινωνίας και Βιωσιμότητας της Enaon, κα Στάχταρη Αικατερίνη, η οποία επισήμανε ότι “η πρωτοβουλία αυτή ευθυγραμμίζεται πλήρως με τις αξίες και τις προτεραιότητες της εταιρείας, ενισχύοντας την κοινωνική συνοχή και τη συνεργασία μας με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, με στόχο τη δημιουργία ουσιαστικού και διαρκούς κοινωνικού αποτυπώματος”.

Από την πλευρά του Δήμου, το παρών έδωσε ο Δήμαρχος Λαρισαίων κος Μαμάκος Αθανάσιος, ο οποίος εξέφρασε θερμές ευχαριστίες στην εταιρεία Enaon για την πρωτοβουλία αυτή, καθώς και σε όσους στηρίζουν το έργο του Κοινωνικού Παντοπωλείου τονίζοντας τη σημασία της αλληλεγγύης και της εν συναίσθησης για τη στήριξη των οικογενειών που έχουν ανάγκη. Στην παραλαβή των προϊόντων παρευρέθηκαν και τα στελέχη της Δομής.

Υπενθυμίζεται ότι το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Λαρισαίων, αποτελεί μια δομή χρηματοδοτούμενη απευθείας από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Θεσσαλία 2021-2027», ενώ παρέχει επισιτιστική και υλική βοήθεια σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού.

Όσοι επιθυμούν να συνδράμουν στην προσπάθεια αυτή, μπορούν να επικοινωνούν με το Κοινωνικό Παντοπωλείο, στο τηλέφωνο 2410255876 ή να επισκέπτονται τα γραφεία της Δομής, στη διεύθυνση Μανωλάκη 9 – 11 (εντός στοάς).